Llallagua tiene 88 casos de Covid-19 y supera a Potosí

Sociedad

domingo, 7 de junio de 2020 · 22:11

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete Digital / La Paz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí, reportó este domingo, 12 nuevos casos de coronavirus en todo el departamento y un total de 183. Los infectados están en los municipios de Potosí y Llallagua, población donde se registra la mayor cantidad de contagiados con 88 casos confirmados de los cuales 83 están activos.

De esos 183 casos positivos en el departamento, 148 están activos, 31 personas se recuperaron, hubo cuatro decesos, tres locales y uno proveniente de otro departamento.

Esta jornada, en el municipio de Llallagua se reportaron tres nuevos casos positivos, una persona de sexo masculino de 40 años y dos de sexo femenino de 28 y 53 años. De los 88 casos positivos detectados en dicha población, tres personas se recuperaron y hubo dos decesos.

En el municipio de Potosí, se reportaron nueve personas positivas de los cuales cuatro personas son de sexo masculino y están entre los 30, 32, 34, 48 años; cinco personas de sexo femenino de 32, 32, 38, 38, 60 años. Con ellos suman 84 casos positivos, de los cuales 22 personas se recuperaron y dos perdieron la vida. Existen 60 casos activos.

Uno de los afectados por el coronavirus es el alcalde de Llallagua, Artemio Mamani, quien la pasada semana dio positivo y fue internado en el Hospital de Especialidades de la localidad.

“Ahora estoy en el zapato de los enfermos ( ) cuando me dijeron que era positivo inmediatamente tuve que aislarme y no es fácil estar aquí. Quiero pedir a la población que cumpla la cuarentena, esto no es mentira”, dijo Mamani.

De 10 casos positivos que se registraron hasta el 1 de junio en Llallagua, este 7 de junio los infectados se incrementaron hasta llegar a 83. Por el incremento de casos positivos en el municipio minero, desde este lunes y por el lapso de siete días la población se encapsulará.

Colcha K es otro municipio potosino donde se reportan tres casos positivos y Uncía tiene dos. Los tres casos positivos que tenía Uyuni, se recuperaron por lo que guarda silencio epidemiológico.

Fuente: paginasiete.bo