Los Bs 1.500 MM ofrecidos a MyPes todavía no llegan

Tres meses después de la declaración de cuarentena, el Gobierno aún no desembolsa los recursos para otorgar préstamos blandos a las micro, pequeña y medianas empresas, pese a que estas unidades productivas no pudieron generar ingresos por ventas por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Mediante el Decreto Supremo 4216 se estableció el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el fin de asegurar recursos para precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento y continuidad del negocio y sus operaciones con un valor de 1.500 millones de bolivianos.

El 24 de abril el Ministerio de Economía, a través de la resolución 159, autoriza al Banco de Desarrollo Productivo-BDP la suscripción de contratos con las fuentes de financiamiento para el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Página Siete consultó al BDP sobre el desembolso de los 1.500 millones de bolivianos y con cuántas entidades bancarias, microfinancieras, Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD’s) se firmaron contratos para la canalización de los préstamos. La entidad no respondió esta inquietud planteada en un cuestionario que se le envió. Sólo informó que el BDP ha tomado contacto con todas las entidades y que ha puesto a disposición 150 millones de bolivianos para iniciar la otorgación de créditos a este sector productivo.

Sin embargo, el gerente general de la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural), Néstor Castro, informó que estos 150 millones no son parte del los 1.500 millones, sino de una línea de crédito con recursos del BDP. “Sobre los 1.500 millones de bolivianos, el Decreto y su reglamento estipulan que son las IFD’s las que van a canalizar esos recursos, pero esos recursos no están disponibles. Nos debe entregar el BDP, pero hasta el momento no han salido todavía y no se informó hasta cuándo podrían salir”, afirmó. Primero se deben firmar contratos con las instituciones y desembolsar para que se puedan colocar.

Hace un mes la Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas (Asofin), en una carta dirigida al ministro de Economía, José Luis Parada, le hizo conocer la preocupación del sector porque no se conocía la forma de acceder al financiamiento de los 1.500 millones de bolivianos destinados a sus clientes micro y pequeños empresarios.

El presidente de Conamype, Néstor Conde, señaló que su sector no ha visto un centavo aún de los créditos anunciados por el Gobierno en abril. “En el BDP nos dijeron que ese dinero no está desembolsado y no se puede acceder a esos recursos”, puntualizó. El sector está preocupado porque ha quedado sin liquidez y trabaja al 20% de capacidad y de personal y es difícil volver a recontratar a empleados que han quedado sin empleo.

Los sectores mas afectados son los que trabajan con madera, ebanistas, orfebres, cueros, calzados y textil.

Nestor Sandy, productor de calzados y que también se considera presidente de Conamype, señaló que se solicitaron créditos de emergencia con dos años de gracia y de cinco a siete de plazo para lograr la reactivación.

Señaló que la banca primero ofrece sus productos y no se tiene acceso a los recursos que ofreció el Gobierno y que por el momento el sector tendrá que conformarse con la línea de crédito que puso a disposición el BDP.

Teodoro Chambi, de la Fedemype Oruro, señala que el sector está en crisis desde noviembre de 2019 cuando se llegó a perder 10 millones de bolivianos, pero ahora con la pandemia la situación es más delicada. En Oruro el sector textil es el más golpeado.

De los 2 mil afiliados a Fedemype, la mayoría está sin ingresos y sin actividad y endeudados y sin garantía para crédito.

El 74% de industrias no pidió crédito estatal

El 74% de las industrias no accedieron o no tramitan el Plan de Créditos del Estado para salarios y/o funcionamiento de las empresas en el marco de la pandemia del Covid -19 por las dificultades para acceder al mismo, según revela una Encuesta de la Cámara Nacional de Industrias.

El Gobierno aprobó créditos por 1.500 millones de bolivianos para micro y pequeñas empresas y un Plan de Apoyo al Empleo de 2.000 millones de bolivianos. En el primer caso los créditos tienen una tasa de 11,5% y en el segundo que es para pagar sueldos 3,73%

Los industriales piden la concesión de créditos con garantía estatal y/o diferimiento de pago de créditos bancarios en condiciones blandas de tasa de interés y plazos.

Fomentar a la producción Hecho en Bolivia para aliviar la caída de la demanda de bienes y servicios.

Plantean además la flexibilidad laboral (negociación empleador- empleado para ajustar la demanda laboral a la oferta laboral en el nuevo contexto de recesión económica derivada de la pandemia.

Países de la región dan recursos hasta con 0% interés

Los gobiernos de países de la región anunciaron créditos incluso con 0% de interés a las PyMes que generan el 60% del empleo en la región, según datos de la Cepal, pero muchas intentan sobrevivir, reportó AFP.

En Colombia, el presidente Iván Duque dijo que respaldaría las deudas que contraigan las empresas con los bancos para pagar las nóminas, a condición de que no despidan personal. Mientras, en Chile el Gobierno lanzó una línea de crédito con garantía del gobierno por 24.000 millones de dólares para las empresas. Se espera que los bancos entreguen los recursos sin intereses y con un plazo de pago de hasta 48 meses.

Perú también garantizó los créditos a las PyMes y anunció un fondo de apoyo empresarial por 85 millones de dólares.

Los créditos son otorgados en condiciones preferenciales y a plazos de hasta 36 meses, con periodos de gracia de hasta seis meses.

En Brasil el Gobierno amplió el acceso a créditos y dijo que prestará dinero para que los microempresarios puedan continuar pagando a sus empleados.

En México, el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador junto con algunos bancos anunció la entrega de dos millones de créditos, cada uno de 1.000 dólares.Ppara muchas empresas el acceso a la banca no es tan sencillo. Alejandro Espejo, dueño de Bendito Arroz, una pequeña empresa de postres de arroz con leche de Barranquilla, Colombia, lucha para conseguir créditos. Dice que le exigen muchos documentos.

