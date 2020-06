Los políticos de siempre se adueñaron de la lucha de los 21 días, traicionaron y transaron con el dictador prófugo Evo Morales. Yo mantengo mi posición: ni cobarde, ni vendido, PEOR MASISTA. No pacté, no pacto y no pactaré con el dictador. #NiVendido #NiCobarde #PeorMASISTA https://t.co/Qj3AE37tYr





