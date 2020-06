Luis Fernando Camacho y Arturo Murillo protagonizan un cruce de acusaciones en Twitter

Ambos se acusan de mentirosos. El candidato presidencial, Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, han protagonizado un cruce de palabras en Twitter, luego de que la presidenta Jeanine Áñez enviara una carta a la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), solicitándole el informe médico y epidemiológico en el que se basa para fijar la fecha de las elecciones generales para el 6 de septiembre. La mandataria advirtió de que no promulgará la convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre.

Áñez subió la imagen de la misiva enviada a Copa, a lo que Camacho, una hora después, respondía sobre la misma:

No mienta Presidenta ni se lave las manos. Su partido y los viejos políticos estuvieron de acuerdo en fijar fecha para elecciónes. Sus intereses de candidata no le dejan ver que mientras el pueblo sufre no puede haber elecciones. ¡Se lo advertimos, alguna vez escuche! pic.twitter.com/Lpw9QFrI19

— Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) June 12, 2020