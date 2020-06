El vicepresidente ejecutivo de Amaszonas, Luis Vera Álvarez Plata, envió una carta a la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, pidiendo con urgencia la implementación de un “plan de emergencia” para evitar el colapso de la aviación civil comercial boliviana a causa del COVID-19. El ejecutivo habló con La Razón y expuso más detalles del plan para salvar al sector, el cual genera más de un millón de empleos entre directos e indirectos.

—¿Con cuánto cerraron sus utilidades en 2019 y qué proyección tienen para este año, tomando en cuenta las dificultades que trae consigo la pandemia?

—El año 2019, como todos en Bolivia, tuvimos cese de actividades por los temas políticos de octubre y noviembre. Nosotros nos encontrábamos en un momento muy importante para la línea aérea que era el cambio de flota de aeronaves. En octubre recibimos nuestro primer avión y durante diciembre, enero y febrero llegaron cinco aviones más de última tecnología e hicimos las presentaciones correspondientes. Contamos con el avión más moderno del país de 112 asientos y los aviones nuevos; nadie contaba con la paralización de actividades a partir de marzo, la pandemia del COVID-19 nos ha afectado en todas partes del mundo. 2019 hemos cerrado en casi un punto de equilibrio, pero sin utilidades. 2020 era un desafío muy importante para nosotros con un presupuesto de venta de más de $us 100 millones con la implementación de toda esta flota de aeronaves para operar desde el 22 de marzo con 11 destinos nacionales y siete internacionales, además de una perspectiva continua de crecimiento para 2020. Una vez que volvamos a operar, la segunda quincena de junio, la demanda no va a ser la misma y esperamos cerrar el 2020 con una facturación cercana a los $us 40 millones.

—¿Qué quiere decir o implica esta cifra?

—Quiere decir que nuestros planes se van a ver reducidos en un 70% en ingresos. Las líneas aéreas, a nivel mundial, son de los sectores más afectados por esta pandemia. Las líneas aéreas en Bolivia no pueden estar al margen de esto; estamos sufriendo el embate de esta pandemia y estamos haciendo esfuerzos para salir adelante.

—¿Con qué acciones están sobrellevando la crisis mundial que golpea a las aerolíneas?

—Hemos presentado una carta a la presidenta del país, Jeanine Áñez, en la que señalamos que sin líneas aéreas bolivianas no hay soberanía ni desarrollo. No podemos estar al margen de la crisis de la aeronáutica mundial, que es la mayor crisis que ha sufrido desde que derribaron las Torres Gemelas. Esta es una crisis sin precedentes, nunca antes vivida, con pérdidas a nivel mundial de más de $us 300 billones. Esto realmente es una crisis extrema para las líneas aéreas. Otro dato estadístico importante es que una vez que se retomen los vuelos comerciales, alrededor de 8.000 aeronaves del mundo se van a quedar en tierra. En el caso de Bolivia presentíamos el problema que se venía con las líneas aéreas a partir de los primeros días de marzo y previendo enviamos una carta al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, y presentamos un proyecto de decreto supremo para alivio de las líneas estatal y privadas. Tomando en cuenta que somos la línea privada más antigua del país, tomamos la posta y presentamos la carta alrededor del 19 de marzo y el 26 de marzo se reiteraron solicitudes de respuestas a nuestros pedidos. Lastimosamente hasta hoy no hemos recibido ninguna contestación del ministro de nuestro sector y así que tomamos la decisión de presentar una carta a la Presidenta.

—¿Qué proponen en la carta?

—Proponemos dos tipos de medidas, considerando que las líneas aéreas en el mundo son consideradas como estratégicas y de servicio público. En el contexto internacional, los Estados se han hecho parte de las líneas aéreas porque al tratarse de empresas estratégicas promueven negocios, turismo, empleo, conectividad y generan divisas. En esta carta planteamos las medidas inmediatas y urgentes para toda la industria aerocomercial boliviana. Es decir, una línea de financiamiento para las empresas del sector de $us 100 millones (…), que por un periodo de tres años como mínimo se pide la rebaja del 50% del precio del mercado internacional del combustible de aviación (jet fuel) para las operaciones domésticas e internacionales de las empresas bolivianas de transporte aéreo comercial, el descuento del 50% en el pago de servicios de SABSA y AASANA, la ampliación y reprogramación a 84 meses del plazo y los planes de las facilidades de pago sin presentación de garantías y sin mantenimiento de valor, intereses y sanciones que tienen las líneas aéreas tanto en Impuestos como en la Aduana Nacional. En las medidas estratégicas, solicitamos la creación de un equipo multidisciplinario entre actores públicos, privados y el Gobierno central para la creación de un plan estratégico en los próximos 90 días. Esperamos tener respuesta, porque desde Obras Públicas no se hizo nada por las líneas aéreas.

—¿Cuántas fuentes de empleo generan las tres líneas aerocomerciales?

—Nosotros damos mano de obra directa a alrededor de 700 personas, por las publicaciones, la estatal BoA debe dar unas 2.000 y Ecojet unas 300. Ofrecemos empleo directo a 3.000 familias. Si cuantificamos toda la cadena productiva que genera la aviación comercial, podemos llegar a un millón de empleos indirectos a través del funcionamiento de las líneas aéreas comerciales con agencias de viajes, taxis, personas que tienen tiendas en los aeropuertos y restaurantes, entre otros. Si no recibimos apoyo, peligra esa cantidad de fuentes de empleo.

El vicepresidente ejecutivo de Amaszonas nació en la ciudad de La Paz un 10 de septiembre de 1969. Es administrador de empresas y piloto comercial. El ejecutivo habló sobre el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus o COVID-19 en el rubro aeronáutico nacional. Como ejecutivo de la línea aérea Amaszonas envió una carta a la presidenta Jeanine Áñez para que se aplique un plan de emergencia que evite el colapso de la aviación comercial en el país por la crisis sanitaria, con medidas como un crédito de $us 100 millones. Bajo la premisa “Sin líneas aéreas bolivianas no hay soberanía ni desarrollo”, Vera dijo que el coronavirus ha puesto en crisis a este sector por la paralización de los vuelos comerciales.

