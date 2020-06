Médico infectada por coronavirus llora y pide a las autoridades: ‘no nos abandonen’

La doctora Evelyn Taboada que cumple una etapa de aislamiento al haber sido diagnosticada de coronavirus lanzó este fin de semana un clamoroso mensaje al pedir en medio de lágrimas a las autoridades que no los abandonen y evacúen a otro hospital a su colega que se encuentra muy mal de salud.

En un video difundido en redes sociales, informó que el Sistema Sanitario en Guayaramerín está atravesando serias dificultades porque el coronavirus se salió de control y no hay personal médico para abastecer a una población de más de 40 mil enfermos.

“Llamo a todas las autoridades que nos colaboren, no nos abandonen. Necesitamos medicamentos, necesitamos personal de salud”, dijo en un sentido mensaje.

Explicó que pidió a los ministros que visitaron la ciudad transportar a La Paz su colega Katerine que se encuentra mal de salud, porque hace días fue operada, pero la respuesta fue totalmente negativa.

“Tenemos muchos colegas que están batallando, les agradezco a los dos internistas y que Dios los bendiga porque siguen el frente pese a tener miedo a la enfermedad continúan en el hospital. No puede ser que no haya especialistas para Guayaramerín, que a estas alturas estemos buscando ayuda. ¡Por qué! a estas alturas cuando ya todo se ha salido de control, cuando vemos que la gente está buscando medicamentos y no sabe qué hacer. No podemos hacer nada por ellos, me duele mucho”, dijo en su clamoroso mensaje.

Relató que en las últimas semanas subió la curva de contagios y fallecimientos que ya no se puede tapar. Agradeció ser médico porque se dio cuenta a tiempo del contagio que tuvo, pero aún así enfrentó dificultades en ser diagnosticada oficialmente.

Explicó también que el Dr. Cuéllar necesita ayuda para salir a otro hospital porque en Guayaramerín no hay condiciones para intubarlo y que el personal de enfermería está haciendo todo lo posible para salvarlo.

Dijo ser responsable del Programa Malaria-Dengue pero maneja desde su casa los datos; asegura que la gente “no está muriendo por malaria ni por dengue, la gente está muriendo por Covid-19, yo lo digo”.

Explicó que hace días llegaron 80 pacientes al laboratorio. ¿Y saben cuántos salieron positivos? Tres. Los 77 presentan síntomas característicos de Covid-19. Sin embargo, recomendó a los ciudadanos evitar la enfermedad de malaria-dengue realizando la limpieza correspondiente de sus hogares para que dejen trabajar al personal de salud.

“No echemos la culpa a nadie, por qué hacernos quedar mal, por qué no apoyar al personal de salud que continúe trabajando. Ustedes no saben de las falencias que nosotros sufrimos. Ver a la gente en mal estado donde no podamos alcanzarle ni un paracetamol. Es difícil trabajar así. Estoy muy dolida”, dijo la doctora Taboada.

Fuente: erbol.com.bo