Ministro Cárdenas anuncia presentación de la reglamentación para educación virtual en el país

El ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anunció el jueves que próximamente presentará la reglamentación sobre educación virtual para los distintos niveles y modalidades educativas del país.

«Estamos trabajando en una reglamentación sobre la educación virtual, no hay una norma al presente que regule estos aspectos, ya estamos en los últimos detalles así que en las próximas horas daremos a conocer al país una reglamentación sobre educación virtual que servirá para normar y regular el trabajo de educación virtual en universidades, en la educación superior, en la educación secundaria, primaria e inicial, lo mismo que en institutos, normales, en otros niveles y modalidades de la educación», señaló el ministro Cárdenas.

Destacó que en estos días en Ministerio de Educación están avanzando en temas importantes: la reglamentación de la educación virtual, la capacitación de maestros y se busca concretar acuerdos con operadoras telefónicas para el acceso gratuito a la nube digital. Dijo que también se está dialogando con distintos sectores para tratar el tema de las pensiones.

Señaló que en esta semana se están capacitando más de 120 mil maestros y la empresa encargada de la formación ofreció becas para los docentes destacados, con el objetivo de que prosigan sus estudios en el uso de herramientas virtuales y a la conclusión obtendrán un certificado internacional.

También hay avances en el convenio con Entel para habilitar de forma gratuita el acceso de docentes y estudiantes a la nube digital del Ministerio de Educación y se está dialogando con operadoras como Tigo, Viva, Cotel, Cotas, Comteco y otras, para que permitan el acceso gratuito, mencionó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Respecto al tema de las pensiones, el Ministro refirió que están dialogando con distintos sectores bajo los principios de no cerrar ningún centro educativo, no perjudicar a profesores y estudiantes, y no afectar a las familias.

«Después de conversar con distintos sectores creo yo que en los siguientes días, en las siguientes semanas, ya entramos a la fase final de definición sobre el tema de pensiones», manifestó.

Asimismo, la autoridad informó que al interior del Ministerio de Educación están auditando distintas unidades y están desvinculando a grupos de choque dedicados a hacer campaña electoral, también se está procesando a aquellos que han incurrido en irregularidades.

Lamentó que se haga circular desinformación sobre estos temas con un interés electoral. «Lo que no han hecho en 14 años estamos tratando de arreglar en 14 días», finalizó.

Fuente: ABI