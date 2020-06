Muere Bob, el famoso gato callejero que inspiró libros y películas y salvó a su dueño de las drogas

Bob, el gato callejero protagonista de una serie de libros y películas, murió este 15 de junio a sus más de 14 años, según lo confirmó la editorial británica Hodder & Stoughton.

El famoso felino londinense se dio a conocer tras su amistad con James Bowen, un hombre sin hogar que lo encontró abandonado y herido en 2007, cuando era adicto a la heroína. Bowen cuidó del animal y posteriormente decidió adoptarlo. Desde entonces, Bob acompañó a su dueño a sus actuaciones como músico callejero en la capital británica y en sus turnos como vendedor de diarios.

Rápidamente se volvieron amigos inseparables y, según James, Bob cambió su vida, le permitió iniciar su camino hacia la rehabilitación y lo impulsó a buscar un futuro fuera de las calles.

Hodder & Stoughton and James Bowen are saddened to announce the death of Bob the cat on 15th June at the age of at least 14 years.https://t.co/jsTVqBPUq1 pic.twitter.com/cdCGInbAyW

— Hodder & Stoughton (@HodderBooks) June 16, 2020

