Noche de furia en Estados Unidos: disturbios y fuego frente a la Casa Blanca

Tras una jornada de saqueos e incendios en la capital estadounidense en protesta por la muerte de George Floyd, la alcaldesa anunció este domingo un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas

Law enforcement personnel clash with protesters rallying at the White House against the death in Minneapolis police custody of George Floyd, in Washington, D.C., U.S. May 31, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst

La policía lanzó gases lacrimógenos este domingo ante la Casa Blanca para dispersar una manifestación contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, según vieron periodistas de la AFP.

Una multitud de manifestantes se había congregado ante la residencia del presidente Donald Trump ignorando el toque de queda impuesto en la capital estadounidense.

Tras una noche de saqueos e incendios en la capital estadounidense en protestas por la violencia policial, la alcaldesa Muriel Bowser anunció este domingo un toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar nuevas revueltas, pese a lo cual ya se registraron algunos incidentes.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la alcaldesa informó de que el toque de queda regirá en todo Washington a partir de las 11 de la noche (03.00 GMT) y hasta las 6 de la mañana (10.00 GMT) del lunes.

También indicó que ha activado a la Guardia Nacional del Distrito de Columbia para que apoyen a la Policía Metropolitana en el control de las manifestaciones que se han producido en los últimos días y que el sábado derivaron en saqueos, vandalismo e incendios.

Manifestantes queman una bandera de los Estados Unidos durante las protestas del domingo a la noche en Washington. REUTERS/Jonathan Ernst

La policía en su choque contra los manifestantes en la noche del domingo en Washington. REUTERS/Jonathan Ernst

Pese a los preparativos de la ciudad, cientos de manifestantes se congregaron en horas de la tarde para marchar desde la Universidad Howard hacia el centro de la ciudad para iniciar la protesta.

En la calle 14, ya se produjeron los primeros enfrentamientos con la policía, después de la quema de un coche patrulla, y los agentes lanzaron pelotas de goma y arremetieron contra los presentes, incluidos varios periodistas, entre ellos un camarógrafo de EFE/EPA.

Protetas en Washington. REUTERS/Jim Bourg

Varios cientos de manifestantes se congregaron también en el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, donde en los últimos días han arrancado las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd el lunes pasado en Mineápolis (Minesota), cuando era detenido por la policía acusado de usar un billete falso de 20 dólares.

La policía, con equipo antidisturbios, se mantiene situada tras las vallas localizadas frente a la verja del jardín de la Casa Blanca, sin que se hayan registrado incidentes.

La policía dispersando las protestas en la capital estadounidense. REUTERS/Jim Bourg

En días pasados, los manifestantes protagonizaron escaramuzas con la policía en ese lugar, pero en la noche del sábado las protestas se extendieron a otras áreas y acabaron con enfrentamientos con la policía, escaparates rotos, comercios saqueados e incendios.

El origen de las protestas es la muerte del afroamericano George Floyd, de 40 años, en un incidente que fue grabado en video por los transeúntes y que ha generado la indignación en todo el país.

Manifestantes en las inmediaciones de la Casa Blanca. REUTERS/Jonathan Ernst

En el video se ve a un agente blanco, que luego ha sido acusado de asesinato y homicidio imprudente, sometiendo a Floyd en el suelo, subido sobre él y presionándole con su rodilla en el cuello durante varios minutos sin hacer caso de sus ruegos de que no podía respirar.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor”, se escucha a Floyd decir mientras agoniza, una escena que ha generado disturbios en las grandes ciudades de Estados Unidos.

Con información de AFP y EFE

