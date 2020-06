«Oferta de Claure y los clubes incluye el VAR, es completa»

Campeones

domingo, 7 de junio de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Un antes y un después. La reunión de consejo superior en la que Marcelo Claure presentó una oferta de 100 millones de dólares para adquirir los derechos de televisión del fútbol boliviano dejó optimistas a los dirigentes de la División Profesional. “Los clubes seremos socios y la propuesta, que es de todos, incluye VAR y costos del antidopaje, es completa”, explicó ayer Juan Jordán, titular de Blooming.

El cruceño contó que el viernes por la noche habló con “el señor Claure. Me preguntó si yo no estaba conforme. Me habló de tú. Aproveché para preguntarle muchas cosas. En la oferta tiene que ir el BAR, los costos de arbitraje, del dopaje. Parece que la oferta de los clubes es completa. Porque esto será de los clubes. Es como que nos compremos los derechos. Será algo completo”.

Para Jordán, el empresario que financia y preside al club Bolí var aclaró que los clubes podrán ser socios de dos formas.

“La forma pasiva en la que se reparte 96 millones, pero todos los clubes tendrán su parte cuando se reparta el 30% de las utilidades. Hay otra posibilidad de que los clubes formen parte de la inversión. Si la inversión inicial cuesta 10 millones, ahí nos tendrán que explicar a los clubes si es otra empresa comercializadora, si es una empresa que tendrá contenido o será un canal de televisión. La otra forma es para analizar”, añadió Jordán.

El mandamás de Blooming contó que luego de la reunión virtual, que se realizó el viernes a través de Zoom, se demostró la unidad que no se vio en años.

“Se logró una unidad que no la vi en tres años que estoy en el fútbol. En siete días hará llegar una oferta en escrito. Esta oferta tiene que tener tiempos. Ahora vale 10 millones al año, pero después se duplicará, si vamos al Mundial. Se tendría que revalorizar cada dos años y tocar el tema de los derechos universales”, alertó durante una entrevista en el programa cruceño Desayuno.

La aclaración de Claure

En el encuentro de titulares de clubes, el empresario paceño que radica en EEUU dejó en claro que “esto no es Marcelo Claure, los invito a los otros 13 clubes y asociaciones que si quieren entrar con las mismas condiciones, a parte de los que no tengan la capacidad financiera de entrar, vamos a encontrar un modelo de que en caso de que se gane dinero sobre estos 100 millones, el poder compartir con los demás clubes”. Apuntó que se hará un análisis financiero.

“Lo importante es que le garantizamos al fútbol boliviano 10 millones de dólares por año por los próximos 10 años. Con eso crearemos el sueño de todos, que cada club sea autosostenible”, ofreció el bolivarista.

