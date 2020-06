Oruro llora la muerte de «Tinti» Apaza, gran compositor y amante del Carnaval

El destacado personaje orureño dio un gran aporte a la música y folklore boliviano con dulces melodías que trascienden en el tiempo.

«En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar quiero la felicidad, Cocani linda de mi corazón, cuando me muera que voy a llevar, ahora soy de la Central, quiero cantar y bailar…”, es una de las estrofas de las decenas de morenadas que nacieron de la inspiración de Juan Tomás “Tinti” Apaza, reconocido compositor orureño y amante del folklore que por décadas regaló al Carnaval de Oruro. La inspiración y alegría del “Tinti” se apagó este sábado y Oruro, llora su muerte.

“El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro se adhiere al dolor que atraviesa la familia de quien en vida fue Juan «Tinti» Apaza Chambi, compositor y autor de varias melodías folklóricas, que se convierten en un gran aporte para el Carnaval de Oruro. Paz en su tumba”, dice un mensaje de la Alcaldía de Oruro, una de las instituciones que expresó su pesar por la partida del personaje orureño.

“Tinti” Apaza, como le conocían en la ciudad de Oruro, era integrante de la Morenada Central Fundada por la Comunidad Cocani, institución que es parte del Carnaval de Oruro para la que compuso decenas de morenadas, así como a otras instituciones folklóricas.

Según reporte de medios locales, “Tinti” Apaza fue internado hace unos días en el Hospital Obrero de la Capital del Folklore con síntomas de Covid-19 y la madrugada de este sábado falleció en terapia intensiva.

“Se merece un homenaje porque ha hecho música en Oruro y a nivel nacional. Fue un gran compositor, además de un gran papá”, dijo a radio Fides con la voz entrecortada su hijo Wilson Apaza.

Apenas se publicó la noticia de su fallecimiento, varios grupos folklóricos, artistas y quienes son parte del Carnaval de Oruro expresaron por las redes sociales, su profundo pesar por su partida, recordando e interpretando sus más conocidas melodías que miles bailaron y cantaron a voz en cuello en Oruro.

“Gracias hermano, por haberme permitido ser la voz en varias de tus canciones. Que Dios te tenga en su gloria”, dijo Orlando Andia, integrante de Llajtaymanta quien al igual que sus compañeros, lo homenajearon cantando algunas de sus morenadas más conocidas.

La familia dijo que por la emergencia sanitaria del coronavirus, las exequias fúnebres se realizarán de forma privada.

Fuente: paginasiete.bo