Paz afirma que la oferta de Claure es esperanzadora para el fútbol boliviano

El presidente del club Guabirá, Rafael Paz subrayó que la oferta que realizó el presidente del Bolívar, Marcelo Claure es «esperanzadora» para el fútbol boliviano, pues de esa manera este deporte irá en ascenso, además que permite «soñar» en la clasificación al Mundial de fútbol.

El día viernes el empresario y titular de los celestes sorprendió a los ejecutivos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) al realizar una oferta por los derechos de transmisión. Claure propuso la formación de un consorcio en el que los 14 clubes están invitados para ser socios, con el propósito de generar mayores ingresos (100 millones de dólares en 10 años).

«La niñez y juventud también ganan, ahora me encuentro tranquilo porque estoy seguro que el fútbol boliviano no solo vale eso (100 millones), puede valer más, es cuestión de hablar como planteó, creo que se puede dar, con esta oferta el país gana, tenemos que estar juntos para llevar adelante este proyecto, esperemos que próximamente se pueda firmar y recibir el dinero (10 por ciento como adelanto), porque hay muchos clubes que no llegarían hasta fin de año», afirmó.

Paz añadió que los directivos están esperanzados con esa oferta, además está convencido que si todos los directivos jalan el carro para un solo lado entonces podrán sacar a flote el mal momento que atraviesa el fútbol boliviano. «Esperemos que no es encuentren piedras en el camino y todo salga como uno espera, esta es la forma para que Bolivia vaya a un Mundial».

