¿Por qué no se incluyó la base de $us 40 millones en términos de referencia de la anterior licitación?

viernes, 19 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

En febrero pasado la comisión conformada por tres clubes profesionales y representantes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) acordaron los términos de referencia para la licitación de los derechos de televisión, en la que se incluía la base de $us 40 millones, pero después este monto no fue incluido.

En aquella fecha los miembros de la comisión, que estuvo conformada por representantes de los clubes Bolívar, Wilstermann y Guabirá, señalaron que se había llegado al acuerdo de poner el monto base para la licitación de los derechos de Tv por las temporadas de 2021, 2022, 2023 y 2024; además que se incluía la tecnología del VAR y que el fútbol aficionado recibiría $us 1,2 millones para la Copa Simón Bolívar.

Si se hubiera incluido ese monto base en la licitación, suponía que los clubes recibirían algo de $us 10 millones por cada año y las asociaciones $us 300 mil, más o menos la propuesta que ofreció hace unas semanas el presidente del club Bolívar, Marcelo Claure.

Entonces cuatro de los cinco clubes más grandes del país (Wilstermann, Blooming, Oriente Petrolero y Bolívar) no estarían ahora en la postura de no querer ingresar en esa licitación, volviendo a dividir el fútbol nacional. Un miembro de esa comisión que prefiere mantenerse en el anonimato, aseguró que la FBF determinó no incluir el monto base como de la licitación de forma unilateral.

Antes de la oferta que Claure hizo en la reunión virtual del Consejo de la División Profesional hace dos semanas, el fútbol nacional para muchos dirigentes y el titular de la empresa Sport Tv Rights no valía $us 40 millones por los cuatro años.

Incluso cuando en septiembre de 2019 algunos clubes empezaron a hablar con Sports Marketing Monterrey (SMM), que ofreció encontrar un ente que pueda adjudicarse los derechos de Tv hasta por $us 50 millones, José Quiroga, presidente de Sport Tv Rights, dijo que se trataba de “chantaje” y que era “muy poco serio, no lo da el mercado, ni el mercado nacional ni el mercado internacional”.

Pero después de la oferta de Claure, las cosas cambiaron y el propio presidente de la FBF, César Salinas, sostuvo a los medios que la base de la adjudicación debería ser $us 50 millones por cuatro años.

“De aquí a cuatro años (los derechos del fútbol boliviano) no costarán 50 millones por cuatro años. Seguramente costarán 70 u 80. Le sacarán la mugre a Claure como lo hacen ahora con Sports TV Rights”, dijo Salinas, quien es la cabeza de la FBF que no quiso incluir en la licitación actual de los derechos de Tv la base de los $us 40 millones, en marzo pasado.

La licitación

La licitación de los derechos de Tv fue lanzada en marzo pasado y ésta, pese a que la mayoría de los clubes de la División Profesional hicieron conocer de manera oficial la solicitud para declararla desierta, esta deberá continuar, según personeros de la FBF.

Una licitación puede declararse desierta si: 1. Que no existan proponentes. 2. Que no cumplan con el monto propuesto o las formalidades.

Después de ello la comisión de licitación debe reunirse y emitir una resolución declarándola desierta.

Fuente: paginasiete.bo