Presidencia de Bolivia tiene flota de 9 aeronaves cedidas por Defensa en la época de Evo

El Ministerio de la Presidencia tiene a su disposición una flota de nueve aeronaves -entre aviones y helicópteros- cedidos por el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Evo Morales, informó a Página Siete el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Israel Alanoca.

Entre esos nueve aparatos está el FAB-002, que es una de las aeronaves que reclama la presidenta del Senado Eva Copa. Esa nave es la que usaba el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, quien solicitó refugio en Argentina tras el fallido 20-O.

Alanoca precisó que, de acuerdo con un informe de la Casa Militar, el Ministerio de la Presidencia tiene en calidad de “propiedad” esas nueve aeronaves. “Hay cinco aviones y cuatro helicópteros. De estos nueve, según el informe, tres están inoperables y hay unos dos que están en mantenimiento”, indicó el viceministro.

La autoridad agregó que la flota que tiene a disposición el Ministerio de la Presidencia fue transferida por el despacho de Defensa, durante el gobierno de Evo Morales. “Los aviones que ahora hay en el Ministerio de la Presidencia son propios del Ministerio de la Presidencia. Han sido transferidos por el Ministerio de Defensa; es decir, antes tenían la propiedad del Ministerio de Defensa y por esa propiedad que tenían, han puesto la matrícula FAB-001, FAB-002”, explicó Alanoca.

El tema del uso de los aviones del Estado cobró vigencia esta semana, cuando el martes Copa reclamó dos aeronaves, entre ellas la FAB-002, que -argumentó- “corresponden” a la Vicepresidencia del Estado y a la Asamblea Legislativa.

“Hemos mandado, en reiteradas ocasiones, notas al Ministerio de la Presidencia para que hagan la devolución de los aviones que corresponden a la Asamblea y a la Vicepresidencia del Estado, el 002 y el 045 o 041, que estos aviones pueden ser utilizados para traer a los asambleístas desde sus lugares”, aseguró Copa.

Un día después del reclamo, el miércoles, el ministro de la Presidencia Yerko Núñez dijo a Copa: “El avión 002 es un convenio que tiene el Ministerio de la Presidencia con la Vicepresidencia. Si la senadora Eva Copa nos demuestra que ella es vicepresidenta, entonces podría usar el avión, pero yo entiendo que ella es la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea Legislativa”.

Copa replicó lo siguiente: “Señor Ministro de la Presidencia no se equivoque, yo nunca pedí el avión para que yo sea trasladada. Yo no necesito trasladarme en un avión, yo vivo cerca, vivo en El Alto. Lo que nosotros solicitamos al Ministerio de la Presidencia es que el avión (FAB-002) vuelva a la Vicepresidencia como corresponde y si es posible éste pueda trasladar a los legisladores que viven en Pando, Tarija y Santa Cruz porque es muy difícil llegar por carretera”.

El martes, Copa pidió la “devolución” de dos aeronaves.

Al respecto, el viceministro Alanoca explicó que la solicitud de Copa no tiene asidero legal porque las aeronaves son de propiedad de Presidencia.

Sostuvo que durante el gobierno de Morales, el Ministerio de la Presidencia cedió el avión a la Vicepresidencia a través de un convenio, para que sea utilizado por el vicepresidente de ese entonces, Álvaro García Linera, pero -subrayó- no era para uso de la Asamblea Legislativa.

“Aquí hay dos hechos que debemos tomar en cuenta: Ella (Eva Copa) no tiene el derecho propietario, y segundo no tiene la calidad de vicepresidenta. Como no hay alcance jurídico, entonces tampoco tiene asidero legal el reclamo que ella hace. Si bien tenemos una presidenta de la Asamblea Legislativa, no tenemos un vicepresidente; por lo tanto, el documento no tiene ese alcance legal”, argumentó Alanoca.

Núñez pidió a Copa que demuestre que es vicepresidenta.

En relación con el uso que el Gobierno da a las aeronaves que tiene a su cargo el Ministerio de la Presidencia, el viceministro Alanoca indicó que dos de las naves son utilizadas para el traslado de equipos e insumos médicos, además de donaciones, a zonas alejadas.

“Se está utilizando sobre todo para temas de gestión y el tema de Covid. Personalmente yo jamás he viajado en ninguna de esas naves”, aseguró la autoridad.

