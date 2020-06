Quillacollo analiza nuevo encapsulamiento, un solo distrito concentra el 35% de casos

La medida se definirá el lunes en coordinación con el SEDES. El Índice de Riesgo Municipal, emitido ayer por el Ministerio de Salud, señala que Quillacollo se mantiene entre los 15 municipios del departamento con riesgo alto de contagio.

Ante la cantidad de casos positivos de coronavirus y el incumplimiento de transportistas y comerciantes a los reglamentos y normas de bioseguridad para trabajar en una cuarentena dinámica, el alcalde de Quillacollo, Héctor Montaño, dijo ayer que no se descarta el encapsulamiento de ese municipio. Las medidas a tomar se definirán este lunes en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (SEDES).

El técnico de salud de Quillacollo, Alberto Chalco, informó ayer que solo el Distrito 4 concentra el 35% del total de casos registrados hasta la fecha, los Distritos 2 y 3 tienen el 30% de los casos y los otros siete distritos congregar el resto de los casos.

“Estamos con más de 108 casos, hay más fallecidos (…). No descartamos que tengamos que entrar a un encapsulamiento porque ya es demasiado. El transporte, (pese) a que hemos sacado una ley y hemos conversado, lamentablemente no se está cumpliendo al 100%. Ni qué decir de los comerciantes, que también tienen una reglamentación que les hemos hecho conocer”.

Puso como ejemplo de la falta de cumplimiento a los reglamentos la cantidad de comerciantes instalados en la plaza Bolívar y en las calles Héroes del Chaco, 6 de Agosto y 14 de Septiembre. Por esa razón, las autorizaciones para la vuelta a las calles de los vendedores y choferes de servicio público podrían ser revocadas si se decide el encapsulamiento.

El secretario de Planificación, Wilbert Oporto, informó que la Dirección de Tráfico y Vialidad intensifica los operativos de control en la plaza Bolívar para que choferes y pasajeros cumplan con las medidas de bioseguridad. Recordó que se fijaron carriles de ingreso, se acordó reducir la cantidad de pasajeros, el uso de barbijo y otras medidas, acuerdos que algunos tratan de alterar.

“Tenemos que cuidarnos. Si se ha aceptado el retorno a cierta normalizad, hay que ser cuidadosos”.

El sexto reporte del Índice de Riesgo Municipal, emitido ayer por el Ministerio de Salud, señala que Quillacollo se mantiene entre los 15 municipios del departamento con riesgo alto de contagio.

FALTA EQUIPAMIENTO Chalco aseguró que la Alcaldía cumplió “a cabalidad” con la entrega de insumos y material de bioseguridad a los centros de salud del municipio, previo requerimiento de los directores. Sin embargo, el vicepresidente del Concejo Municipal, René Fernández, realizó ayer una nueva inspección al Hospital Villa María, donde verificó que no cuenta ni siquiera con los insumos básicos para la atención de pacientes COVID-19.

Recordó que en febrero participó de una inspección al lugar y contaba con todo el equipamiento necesario. “Hoy es una lástima lo que vimos. Se han traído equipos de otros centros, esa es nuestra conclusión, está casi desmantelado. El Ejecutivo no ha cumplido con la tarea de dar equipamiento, los médicos no tienen insumos de bioseguridad, no hay ropa de cama. Falta de todo”.

Anunció que hará un informe para el pleno del Concejo con recomendaciones de una evaluación muy minuciosa porque, a más de tres meses del inicio de la emergencia sanitaria, el Ejecutivo no cumplió con garantizar las condiciones mínimas de equipamiento, pese a que se le autorizó el uso de recursos. “Prácticamente le hemos emitido un cheque en blanco”.

Montaño anunció que la próxima semana visitará los centros de salud para recoger los requerimientos.

