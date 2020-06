Recursos del IDH para devolver a municipios y universidades suman $us 267,2 millones

El monto acumulado en el Banco Central de Bolivia (BCB) del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) tanto de las gobernaciones como de los municipios y universidades, que esperan ser devueltos luego de la aprobación de una ley, ascenderían a $us 267,2 millones desde 2016.

Según los datos de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), en total, existirían $us 516,5 millones guardados en el ente emisor estatal, pero que pertenecen a siete entidades o fondos diferentes que, en caso de ser exigidos por un sector, otro estaría en su derecho de reclamarlo.

El monto que le pertenece a los gobiernos autónomos departamentales serían $us 51,3 millones (10%); a las universidades públicas $us 35,7 millones (7%); y a los gobiernos autónomos municipales 180,2 (35%), sumando un total de $us 267,2 millones.

Según la FAM, los demás recursos le conciernen al Tesoro General de la Nación (TGN) $us 97,8 millones (19%); al Fondo de Educación Cívica y Patriótica $us 0,9 millones (0%); a la Renta Dignidad $us 132,4 millones (26%); y al Fondo de Desarrollo Indígena $us 18 millones (3%).

“No creo que se pueda acceder a todo. Hay montos comprometidos y sería bueno conocer el informe de los ministros de Economía e Hidrocarburos. Pero necesitamos avanzar con $us 100, $us 120 o $us 150 millones”, reconoció el presidente de la FAM, Álvaro Ruiz, en contacto con EL DEBER.

El sector municipal, ha estado exigiendo, bajo medidas de presión, el urgente traspaso de recursos del Gobierno a las entidades subnacionales para hacer frente al coronavirus. En un principio, se quería reclamar los $us 516 millones para estos tres sectores.

La propuesta

El pleno de la Asamblea Legislativa, debatirá el próximo martes, el proyecto de ley 179/2019-2020 (Proyecto de Ley de Recuperación del 12% del IDH para las Entidades Territoriales Autónomas y Universidades).

Antes de su modificación, por el cual dio pie a que sea debatido en Asamblea, el proyecto pretendía suspender temporalmente la aplicación del artículo 12 de la Ley 767 (Ley de Promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera) del 11 de diciembre de 2015, a partir de su promulgación hasta la finalización de la declaratoria de emergencia.

Devolución solo de lo aportado

Para el martes, el debate entre diputados y senadores, serán los montos exactos a devolver a las instancias que lo requieren.

La presidenta de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, Otilia Choque (MAS), dice estar consciente de que los municipios en estos momentos, están teniendo dificultades para hacer adquisiciones en algunas compras, en torno al coronavirus, pero refuta devolver los $us 516 millones acumulados en el Fondo.

“Ellos necesitan recursos. Estamos de acuerdo que se devuelvan los recursos que han aportado. Hay que tomar en cuenta, que no es el 100% de lo acumulado. Porque no solo es el monto de las gobernaciones, municipios y universidades, sino de varias instituciones. Sería irresponsable, si se les da todos los recursos. Además, hay montos que están comprometidos para la exploración de hidrocarburos», sostuvo.

Fuente: https://eldeber.com.bo