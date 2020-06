Sahonero renuncia al Sedes y advierte que La Paz «está en peligro»

René Sahonero presentó su renuncia a la dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz pese a que el galeno fue ratificado hace apenas tres días por la ministra de Salud, Eidy Roca.

“A partir de la fecha estoy presentando mi renuncia al nombramiento que me hizo la señora ministra (Eidy Roca) y agradezco su confianza”, dijo Sahonero hace instantes.

La exautoridad en salud manifestó su preocupación por la situación sanitaria que atraviesa el departamento a causa del coronavirus; sostuvo que La Paz “está en peligro”.

“Creo que La Paz necesita otra cosa. La Paz está en peligro, no se está sacando muestras, no se está haciendo seguimiento, los hospitales no están cubiertos, no se tiene dónde llevar los pacientes, las UTI están cubiertas; hay un desfase total en este momento”, advirtió.

Reveló además que el edificio de la instancia departamental en salud se encuentra contaminado y que no se están realizando las labores de contención del vector necesarias.

“Esta intervenido el Sedes por gente que ni siquiera funcionaria en salud, incluso el edificio está contaminado, hay personal (que dio) positivo a Covid-19. Hay pacientes que llaman a instituciones, no se hace el trabajo de contención”, lamentó Sahonero.

