Salinas: Contrato de Tv tiene que ser por 4 años les guste o no y con base mínima de $us 50 millones

lunes, 8 de junio de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El nuevo contrato de derechos de televisión “tiene que ser por un periodo de cuatro años, le guste o no le guste la dirigencia”, advirtió César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien rechazó que en el futuro se firme un convenio por 10 años como ofreció Marcelo Claure, titular de Bolívar.

Salinas dijo estar convencido de que se debe lanzar a una nueva licitación luego de que la dirigencia de la División Profesional aprobó por unanimidad declarar desierto el proceso anterior. “Se declaró desierta porque los dirigentes no miden las consecuencias legales. No está mal, pero también uno de los participantes de esta licitación que declaramos desierta puede impugnarnos. ¿Cómo nos salvamos? Haciendo una licitación abierta en la que participe el mismo Claure”, apuntó.

Después adelantó que como los dirigentes de los clubes querían como “base mínima 40 millones, ahora le vamos a poner 50 millones. Hablo de manera personal. 50 millones es un monto importante para cuatro años”.

Salinas respondió así al ofrecimiento de Claure, quien el viernes sorprendió al ofrecer 100 millones de dólares para adquirir los derechos de Tv del balompié nacional por una década. “No puedo firmar una gestión y media más. Porque de aquí a cuatro años (los derechos del fútbol boliviano) no costarán 50 millones por cuatro años. Seguramente costarán 70 u 80. Le sacarán la mugre a Claure como lo hacen ahora con Sports TV Rights”, avisó el federativo durante una entrevista en Bolivisión.

Según Salinas, la dirigencia debe esperar a que concluya el actual contrato con la empresa dueña de los derechos. “Si no cumplimos el contrato somos pasibles a una demanda con un monto millonario, el monto que quiera la actual empresa. Al final es un juicio y ¿quién los sustentará? Nosotros dijimos que hay que hacer la licitación. Si no seguimos ese paso, estamos amarrados. Si no es la vía de la licitación y respetando esos plazos, ese derecho preferente”, apuntó.

Finalmente resaltó que “el camino de la federación es hacer una licitación y hacer que el contrato termine hasta el 31 de diciembre de manera natural, pero paralelamente hacer la licitación. Basta que uno (club) se oponga a modificar la convocatoria y se termina tal como está”.