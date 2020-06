Salinas prefiere analizar bien la propuesta económica de Claure para evitar futuros juicios

El presidente de la FBF considera que, pese al entusiasmo que genera en los clubes de la División Profesional la oferta de 100 millones de dólares del empresario por derechos televisivos, lo mejor es respetar el contrato vigente con Sports Tv Right que concluye el 31 de diciembre.

Carlos Jordan Paz



Más allá de la importante cifra que Marcelo Claure, presidente de Bolívar, ofertó a los clubes de la División Profesional para adquirir los derechos de televisión por los próximos 10 años, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, toma con cautela el ofrecimiento porque, según su consideración, es prudente evaluarlo técnica y legalmente antes de tomar una decisión.

“Vamos a esperar con calma que llegue la carta de Claure. Si es un monto bruto se recibirá 40 millones de dólares por cuatro años y cuando estamos pidiendo 50 millones. Perderíamos 10 millones. Si fuera un monto neto, menos los impuestos, se recibirá 33.600.000 por 4 años. Por eso, hay que pensar un poquito y calcular con la cabeza. Habría que consultar con los abogados para estar mejor asesorados cuando toque discutir el tema”, sostuvo Salinas.

En una entrevista con el programa Los más Buscados de El DEBER Radio, el titular federativo explicó que, por principio, el comité ejecutivo de la FBF se apoyará en lo que establece su estatuto, tomando en cuenta que hay un contrato vigente con la empresa Sports Tv Right, que concluye el 31 de diciembre, y se trata de evitar un juicio millonario por transgredir las normas.

“Por los muchos ceros que el señor Marcelo Claure hizo conocer, muchos presidentes quedaron muy entusiasmados. Parece interesante la oferta, pero hay que analizarla con mucho cuidado. La proyección del fútbol nos dice que si hoy vale 50 millones de dólares, en tres años más puede valer 80 millones. Ahora, qué pasará si clasificamos al Mundial, seguro que valdrá mucho más”, comentó Salinas, quien, además considera que sería irresponsable firmar un nuevo contrato por 10 años, ya que hipotecaría económicamente al fútbol boliviano por una gestión y media más.

El temor de Salinas, según sus palabras, es que los directivos que después administren la Federación le inicien un juicio por daños y perjuicios, ya que los 100 millones de dólares ofertados por Claure pueden depreciarse.

“Hay que esperar con seriedad. Estamos esperando la oferta del señor Marcelo Claure que debía llegar este lunes. Veremos la composición de la misma y luego se dará una respuesta. No hay que ignorar el contrato vigente que se tiene con la cláusula de preferencia que los mismos clubes avalaron en el 2016 al pedir una adenda de un millón de dólares. Yo no soy partícipe de tener juicios y si rescindimos de manera unilateral con Sports Tv Right considero que nos hará un juicio por el monto que juzgue conveniente”, alertó.

La licitación

Salinas también se refirió a la licitación pública que debió cerrarse el pasado 23 de marzo y que por la pandemia se suspendió sin que se dé la apertura de sobres correspondiente.

De acuerdo a la petición de la mayoría de los clubes es probable que se anule esa licitación para dar paso a una nueva en la que Marcelo Claure y otros postulantes puedan presentar sus respectivas ofertas.

Sobre el punto, recordó la posición de Bolívar, que pide que se anule de manera unilateral el contrato con Sports Tv Right.

“Bolívar se salió el 2013 del contrato y no fue solidario con el resto de los clubes. Ahora pide que se lo anule, siendo que no forma parte. No es coherente la solicitud de Bolívar. El que pida esto tendrá que asumir el juicio que se viene. Nosotros no nos manejamos en esa línea. Los contratos son para cumplirlos. Y en este país vivimos bajo normas y leyes, el fútbol no es la excepción. Tenemos que despojarnos del interés individual y pensar en todos. Les dije a los presidentes de los clubes que cuando prioricemos el fútbol antes de cualquier interés, empezaremos a mejorar nuestro nivel futbolístico e insitucional”, puntualizó

Gestiones ante el Gobierno

Salinas informó que esta semana solicitará una audiencia con autoridades de Gobierno para continuar con las gestiones sobre el reinicio de la temporada, habida cuenta que ya se habló sobre el tema con Milton Navarro, que ocupaba el cargo de ministro de Deportes, cartera que por un decreto pasó a formar parte del ministerio de Educación.

“Vamos a seguir con la misma dinámica y hablaremos con la autoridad que corresponda. Dependemos de la decisión del Gobierno para volver al fútbol, aunque este lunes conocimos que a fines de julio se espera que el país tenga a 100 mil infectados por la pandemia”, sostuvo.

