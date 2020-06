Samsung ‘Hand Wash’, el impulso para que el lavado de manos se vuelva un hábito

La aplicación Hand Wash para usuarios de Galaxy Watch llega para ayudar a crear una rutina de lavado de manos. El usuario puede recordar esta tarea a través de alarmas y recordatorios con intervalos regulares y programados durante el día.

Con el fin de convertir el lavado de manos en un hábito, Samsung presenta a sus usuarios Hand Wash, una aplicación que proporciona una guía clara, sobre cómo y con qué frecuencia las personas deben lavarse las manos.

¿Cómo funciona? El usuario puede recordar esta tarea a través de alarmas y recordatorios programados durante el día. Este beneficio ya está disponible para descarga en la Galaxy Store para los usuarios wearables Gear S3, Gear Sports, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active y Galaxy Watch Active21.

Según la investigación realizada por la University of New South Wales y publicada por el American Journal of Infection Control (AJIC), las personas se tocan la cara, como promedio, 23 veces por hora, de las cuales 10 toques son a los ojos, la nariz o la boca, las vías principales para contraer infecciones bacterianas o virales.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Un estudio realizado este año por la University College London (UCL), verificó que el lavado de manos de seis a diez veces al día, reduce la posibilidad de contraer alguna infección. Durante este periodo, la conciencia social sobre este tema, incrementó. Sin embargo, a medida que transcurren los días, entre las actividades de casa, el Home Office y las actividades de los hijos, no siempre es fácil recordar y seguir esta rutina del lavado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavarse las manos durante al menos 20 segundos – aproximadamente el tiempo que lleva cantar la canción “Feliz Cumpleaños” dos veces. Para evitar el proceso de tarareo, la función de cuenta regresiva del Hand Wash es muy útil. Una vez se active el contador, dura 25 segundos, incluidos los cinco segundos para aplicar jabón y 20 segundos para refregarse.

“Para iniciar el proceso de lavado, el usuario recibirá una notificación, y una vez listo en el baño, se puede tocar y deslizar fácilmente, para que el Watch inicie el contador. Los Galaxy Watch son resistentes al agua, por lo que no será necesario sacarse el reloj” dice Ernesto Alarcón, gerente de Producto de Accesorios en Samsung Bolivia.

Por otro lado, en el panel de control de la aplicación, los usuarios pueden monitorear cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se lavaron las manos, así como revisar su meta diaria y cuántas veces lo han hecho hasta el momento. Si por alguna razón, deben lavarse las manos antes de sonar el recordatorio programado, se puede presionar el botón “Wash now” antes de hacerlo para desactivar la próxima alarma.

“Asimismo, para ayudar a desarrollar el hábito de lavado de manos, los usuarios pueden utilizar la función “Hand Wash Trend Tracking” de la aplicación, que registra los eventos de lavado de manos de cada día y proporciona un promedio semanal” destaca Alarcón.

Los seis pasos del lavado de manos

Para prevenir efectivamente la propagación de gérmenes, la forma del lavado de manos, es tan importante como la frecuencia de hacerlo. El usuario, no solo debe refregarse las palmas, sino también las áreas entre los dedos y el dorso de las manos. Los siguientes seis pasos son una guía para el correcto lavado:

Con jabón, lave las palmas de las manos cuidadosamente. Refriegue la palma sobre el frente de la otra mano con los dedos entrelazados. Entrelace sus manos y lave palma contra palma. Conecte sus manos y refriegue la parte de atrás de sus dedos en la palma opuesta. Agarre el pulgar con la palma opuesta y lave mientras gira. Con los dedos cerrados, lave la mano en rotación sobre la palma de la otra.