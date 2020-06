Sara, la discreta hija de Pau Donés que se queda huérfana a los 16 años

El cantante ha fallecido este martes 9 de junio tras cinco años luchando contra un cáncer de colon. El músico dedicó sus últimos años a estar junto a su hija.

Pau Donés y su hija Sara en un montaje de Jaleos.

El mundo de la música, la cultura, el arte y el entretenimiento llora este martes 9 de junio la muerte del cantante Pau Donés, a los 53 años de edad, víctima del cáncer de colon que padecía desde 2015. Pero si hay alguien a quien pesa infinito este dolor es a su única hija, Sara, a quien dedicó los últimos años de su existencia y que ahora se queda huérfana de padre a los 16 años.

Malditas casualidades, misma edad a la que Donés sentía la trágica pérdida de su madre, Núria Cirera, que se suicidó exactamente una semana después del cumpleaños de su hijo Pau, en octubre de 1983. «De la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre porque mi padre trabajaba«, desvelaba el líder de Jarabe de Palo en su biografía, 50 palos… y sigo soñando, quien confesó, además, ser quien crió a sus tres hermanos.

Más allá de la música, los conciertos, los números uno en las listas de radio y los grandes romances de su vida -en los últimos años no se le conoció pareja sentimental y era extremadamente celoso de su privacidad-, Pau Donés sentía una especial debilidad por Sara. El nacimiento de su hija marcó su si no, tal y como él ha desvelado en infinidad de ocasiones. Aquel hermoso bebé trastocó los cimientos del bohemio artista. Cambió su manera de ver la vida, sus sentimientos y su sensibilidad: «Me volví cariñoso, amoroso, incluso pegajoso. Gracias a ella soy más fuerte, más persona, más feliz«, confesó el propio cantante.

Con la positividad y la espontaneidad que le caracterizaba, Pau Donés educó a Sara entre instrumentos, estudios de grabación y pasión por la literatura, la poesía y la música. En una de las entradas más duras de su blog, La Maleta, una vez que reveló padecer la enfermedad que ahora se lo ha llevado, el autor de La Flaca contó que con su hija hablaba del cáncer con total naturalidad: «Hablamos del cáncer y de que puede ser muy grave. No hablamos directamente de la muerte, pero sí de lo mucho que la quiero y de que voy a pelear para no dejarla sola».

Precisamente por eso, cuando la enfermedad volvió a azotarle con fuerza por segunda vez, en julio de 2018 anunció que rompía con todo y que pensaba dedicar el cien por cien de su tiempo y de sus energías al que consideraba el gran amor de su vida. Pau y Sara se fueron a California, a desconectar, a vivir al máximo y a hacer surf. No estaba dispuesto a perder ni un minuto más sin estar junto a ella.

«Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve solo dos meses en casa. Me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora nos hemos vuelto a encontrar. Estoy encantado de poder empezar a vivir con ella», comenzaba relatando en lo que él siempre consideró un «hasta luego» y nunca un «adiós definitivo» para justificar su marcha del foco mediático.

Aquella emotiva publicación concluía con las palabras más sinceras: «Me voy, no me quiero perder la adolescencia de mi hija«. Una frase lapidaria con la que dejaba patente que, de alguna manera, pese a su optimista forma de encajar el cáncer, su final ya estaba escrito. Pau Donés llevaba tatuadas las palabras ‘Amor’ y ‘Sara’ en mayúsculas en los nudillos de sus manos.

El gran homenaje a Sara

Sara Donés, hija de Pau Donés, en el vídeo ‘Eso que tú me das’.

El pasado 23 de mayo, Pau Donés volvía a poner en marcha todas sus herramientas de comunicación y redes sociales para anunciar a los cuatro vientos que regresaba a la música con la que era, con total seguridad, su canción más especial. Bajo el título Eso que tú me das, el artista publicaba un tema alegre, de agradecimiento y en el que por primera vez, según pudo saber JALEOS en primicia, se podía ver a bailando a su hija, Sara.

La familia Donés al completo es tan discreta y la joven ha querido pasar siempre tan desapercibido que por ello se muestra en el clip más tierno de Jarabe de Palo con un antifaz de encaje en color negro.

Además, este medio pudo confirmar que la intención de Pau Donés era la de aparecer junto a ella bailando. Sus fuerzas, que ya eran mínimas, no se lo permitieron. Ahora Sara deberá sacar fuerzas para soportar el duro revés del fallecimiento de su padre. Aunque además de en sus recuerdos, la joven, siempre que lo necesite, podrá encontrarlo en el imperecedero legado de sus hermosas canciones.

Fuente: El Español