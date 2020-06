Tras megaoperativo, Gobierno no sabe si Quintana está en residencia mexicana

Nacional

lunes, 15 de junio de 2020 · 00:30

Sergio Mendoza / La Paz

La Policía Boliviana realizó la tarde de ayer un operativo con 220 policías alrededor de la residencia de la embajada mexicana con el fin de evitar cualquier intento de fuga de las exautoridades que se mantienen ocultas en este inmueble. No obstante, el Gobierno confirmó que no se tiene certeza de si los prófugos de la justicia continúan allí o no.

“No se sabe (si las exautoridades se encuentran allí). No se sabe. Hace unas tres semanas indicaron que la señora Alanoca habría salido, pero tampoco se ha podido confirmar. No se tiene forma de confirmar quiénes están adentro”, informó ayer a Página Siete el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa.

La autoridad explicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá hacer las gestiones necesarias para confirmar quiénes aún se mantienen dentro.

Por otro lado, acotó que se movilizó a la Policía con el propósito de precautelar las instalaciones diplomáticas debido a que en redes sociales circulaba una convocatoria por parte de la denominada “Resistencia” para “tomar la residencia”, según Issa.

Entre las 16:00 y 18:00, aproximadamente, unos 220 uniformados se desplegaron por inmediaciones de esta residencia, ubicada en la zona La Rinconada.

En contradicción a lo dicho por Issa, el jefe de Seguridad de la Residencia de México, Nelson Bozo, explicó que el operativo se hizo para encontrar a exautoridades que pudieran estar fuera del inmueble.

“Hicimos la búsqueda y el control de exautoridades que tienen mandamiento de aprehensión. Se hizo un operativo donde se ha controlado el sector en búsqueda de estas personas y no se tiene ninguna novedad hasta el momento”, informó el oficial al canal estatal BTV.

El jefe policial indicó que se mantendrá el control policial en la zona con fines preventivos.

También contradictoriamente, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, publicó en su cuenta de Twitter que el operativo fue sólo de rutina. “En el sur paceño se realizan operaciones rutinarias de seguridad. Por ahí se inquietan también prófugos que nos robaron el voto popular, fabricaban bombas para atacar al pueblo, manipulaban el Órgano Electoral para el fraude, manejaban la justicia vendiendo cargos”.

Quien también se pronunció a través de Twitter fue la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, quien manifestó: “Ante el nuevo asedio policial a la Embajada de México, se exhorta a la Policía Boliviana a ajustar su accionar al respeto de la norma nacional e internacional, en especial la protección de los derechos humanos y asumir la responsabilidad de la sus excesos policiales”.



¿Se reactiva la vigilia?

El 9 de junio, miembros de la denominada “Resistencia” levantaron la vigilia mantenida por seis meses frente al ingreso a la residencia diplomática. El propósito fue evitar la fuga de las exautoridades.

Ayer, miembros de esta agrupación se presentaron de nuevo en la residencia, se declararon en alerta y no descartaron armar nuevamente las carpas.

Lista de escondidos

Ocultos En la residencia deberían estar al menos ocho exautoridades y funcionarios del anterior gobierno, algunos de ellos con órdenes de aprehensión en su contra.

En la residencia deberían estar al menos ocho exautoridades y funcionarios del anterior gobierno, algunos de ellos con órdenes de aprehensión en su contra. Nombres Entre los refugiados se encuentran el exministro Juan Ramón Quintana, el exministro Héctor Arce, el exministro Hugo Moldiz, la exministro Wilma Alanoca y el exdirector de la Agetic, Nicolás Laguna.

