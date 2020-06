Tras peregrinar por hospitales, 10 sospechosos de coronavirus murieron en cuatro ciudades de Bolivia

Luis Escóbar / La Paz

Luego de peregrinar de un hospital a otro en busca de atención médica, al menos 10 personas con síntomas de Covid-19 de cuatro ciudades del país perdieron la vida en la calle y en las puertas de estos centros de salud en las últimas tres semanas. En la actualidad, los establecimientos de salud están llenos y rebasados por la ola de casos del coronavirus, según los profesionales. Médicos advirtieron que muchas personas optan por la automedicación y llegan a las salas de emergencia con cuadros de salud delicados.

El viernes, un hombre entró a la sala de emergencias del Hospital de Cotahuma de La Paz. El paciente contó que tenía dolor de cabeza y los médicos advirtieron que sufría “agitación respiratoria” y que era un caso sospechoso de Covid-19. Ante esa situación –según el personal médico- la persona fue enviada a otro centro médico, pero al salir a la calle se desvaneció y falleció.

Un video –que fue captado por un transeúnte- muestra cómo los familiares del paciente piden ayuda a gritos. “¡Por favor, auxilio, ayuden a mi tío!”, exclamó uno de ellos. El personal tardó al menos dos minutos en salir para atender e ingresar al enfermo nuevamente al nosocomio, pero ya era tarde, el hombre había perdido la vida en la puerta.

El sábado, en Cochabamba, Juan Carlos C. se despertó con un malestar y con la sensación de que no podía respirar. Peregrinó por siete hospitales sin recibir atención médica. Al final en el Hospital Cochabamba el personal médico recetó al paciente sólo unos fármacos. Luego, el hombre se dirigió al complejo hospitalario Viedma, pero no resistió y murió. Su hermano atribuyó el deceso a un paro cardiaco causado por su elevado peso. Pese a que pasaron tres días, la familia espera enterrar hoy a su ser querido.

En la misma ciudad, el nieto de una mujer de la tercera edad clamó por ayuda en la puerta del Hospital Cochabamba después de tres horas de espera. “Se está ahogando, se está ahogando mi abuela y nadie salió”, gritó. Un cuarto caso se registró el sábado por la madrugada, cuando otra persona perdió la vida en la puerta de una clínica privada de esta misma ciudad.

Un quinto caso se produjo en el municipio cochabambino de Ivirgarzama. En las redes sociales circuló un video que muestra cómo el personal de salud y la Policía levantan el cadáver de una persona que fue catalogada como caso sospechoso de Covid-19.

En el municipio de Santa Ana de Yacuma (Beni) una mujer falleció en su casa. Su esposo clamó auxilio al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y al hospital local, pero nadie atendió su pedido. “No quisieron venir, querían que la llevemos de un lado a otro. Ya se murió”, declaró uno de los familiares.

El anterior fin de semana se registró un séptimo caso. Un hombre murió en la puerta del centro médico 25 de Diciembre de Santa Cruz tras ser rechazado en otro hospital. Según los vecinos, esta persona pidió oxígeno y no recibió atención del personal de salud.

Un octavo caso se produjo hace tres semanas. El 21 de mayo una mujer murió en la puerta de ingreso del hospital cruceño San Juan de Dios. La paciente falleció en los brazos de su hijo esperando por atención médica.

El noveno y décimo caso se registraron en Cochabamba, donde una persona murió en la calle y la otra cerca de un hospital.

La automedicación

El director del Hospital Salomón Klein de Cochabamba, Grover León, advirtió que el creciente número de casos de coronavirus se debe a la flexibilización de la cuarentena. “Esas personas salieron, se contagiaron y llegan a los establecimientos de salud cuando tienen dificultades respiratorias. El hospital ya se encuentra saturado. Entonces peregrinan y vemos casos como la del paciente que falleció en la calle”, declaró.

León explicó que la gente entró en una “psicosis”. “A través de las redes sociales comenzaron a dar fórmulas o tratamientos y las personas no vienen a los hospitales. Se toman fórmulas terapéuticas, se intoxican y vienen con patologías asociadas. Eso hace que vengan los pacientes en situaciones críticas”, dijo.

El especialista recomendó que –primero- las personas deben acudir a un centro de salud para ser valorados. “Todos los pacientes piden las pruebas y ese es un problema porque no tenemos suficientes para toda la población”, explicó. Indicó que con base en los síntomas se puede comenzar un tratamiento.

El médico y director del Hospital Pampa de la Isla de Santa Cruz, Raúl Escalante, coincidió en que el problema radica en la automedicación. “Es una de las causantes. Muchas personas se dejaron, pese a tener la sintomatología inicial desde hace mucho tiempo. Hacen el tratamiento como se dicen en las redes sociales, toman de todo y cuando ya están complicados se acuerdan de ir al médico. Debería ser al revés, el médico los debería tratar primero”, afirmó. “Imagínense –agregó el profesional- tenemos pacientes con intoxicación, se medican con todo lo que dicen en las redes sociales y llegan peor porque crean una resistencia”.

Hospitales de Cochabamba y Santa Cruz no dan abasto

El país superó los 18.500 casos positivos de Covid-19. Santa Cruz, Beni, Cochabamba y La Paz son los departamentos más azotados por el virus. Ante esta ola de infectados, los hospitales ya no dan abasto para atender a más pacientes y los médicos demandan más camas de terapia intensiva e ítems de profesionales.

El Hospital Salomón Klein de Cochabamba sólo tiene capacidad para seis personas en terapia intensiva y los seis espacios están ocupados. “Las tres camas de terapia intermedia que teníamos las volvimos como intensiva por el requerimiento de (los infectados). Muere uno, entra otro. Estamos en un momento terrible porque las personas ya están muriendo. La cuarentena flexible fue un error para Cochabamba, la curva está subiendo y la culpa la tenemos todos”, dijo el director del centro, Grover León.

El profesional explicó que “todos los hospitales están saturados no sólo con pacientes con Covid-19, sino por otras patologías comunes”. Por ejemplo, el director de este centro también se contagió pese a llevar todas las medidas de bioseguridad y se encuentra internado 23 días. Por fortuna se encuentra estable, pese a que su primera prueba salió positivo y espera la segunda. “En cualquier momento se puede contagiar. Vemos pacientes, parientes de los enfermos, atendemos a la prensa y en algún lugar pasó”, sostuvo.

El director del Hospital Pampa de la Isla de Santa Cruz, Raúl Escalante, informó que este establecimiento tiene 12 camas de terapia intensiva y todas están ocupadas. “Todo está lleno, falta de espacio. No se puede hacer mucho. Meter a un paciente donde no hay lugar no es justo. No hay las condiciones, el sistema de salud se rebasó”, declaró. Explicó que el centro ya no tiene capacidad para prestar consulta externa.

