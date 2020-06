Carlos Valverde, Sin Compostura, Tiempo de Cuarentena de Salud .- El TSE da nueva fecha para elecciones; los partidos no están de acuerdo pero el parlamento se allana para cambiar esa fecha; el MAS y el TSE parecen ir de la mano. Evo Morales pide otra fecha electoral no por la pandemia local sino porque en Argentina no permitirán elecciones en Agosto; de ahí los cambios. Carlos Mesa y su mirada en algunos temas.

Fuente: carlos.valverdebravo