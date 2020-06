Vocero de Juntos: El MAS y Arce dejaron un precario sistema de salud

El vocero de Juntos en Santa Cruz, Manuel Saavedra, indicó que el ex ministro de Economía y ahora candidato por el MAS, Luis Arce Catacora, es el responsable de haberle dejado al país un déficit de más de 18 mil millones de bolivianos.

“Con ese dinero se podrían haber construido y equipado 200 hospitales de tercer nivel, qué diferente que sería nuestra realidad si el MAS priorizaba la salud. Ese mismo candidato y ex ministro endeudó al país con mil millones de dólares para construir 11 hospitales, cuatro de cuarto nivel y siete de tercer nivel que no existen, solo quedó la deuda y no hay ningún hospital”, detalló.

Finalmente recordó que el gobierno actual está trabajando para fortalecer el precario sistema de salud que dejó el MAS y dentro de ese plan, está la reducción de ministerios y el cierre de las embajadas en Nicaragua e Irán, economizando al menos 135 millones de bolivianos en una primera etapa-

Fuente; Prensa Juntos

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram