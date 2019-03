Santa Cruz. Sectores ven un Comité fortalecido, pero hay disenso sobre un paro indefinido ﻿

El sector exportador y el transportista se abren a la posibilidad de aplicar esta medida. Para algunos activistas, no debe precipitarse y hablan de desobediencia civil



Hay opiniones divididas ante la posibilidad de recurrir a un paro indefinido como uno de los últimos recursos de la resistencia ciudadana en contra de la repostulación del binomio oficialista. La propuesta es del recién posesionado presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien es visto como la figura de la renovación de la institución; un dirigente joven y más arriesgado que su antecesor y que tiene el respaldo de autoridades, líderes de oposición, plataformas y empresarios.

Así se vio en la noche de su posesión, el martes 26 de febrero, en la que representantes de estos sectores coparon el salón cabildo de la casa cívica, como no se veía hace varios años, lo cual es una muestra del fortalecimiento institucional que encaró Fernando Cuéllar, en su segundo año de gestión. “Trabajaremos por consolidar medidas como los paros cívicos nacionales de 48 y 72 horas y, de ser necesario, el paro cívico indefinido será una realidad”, dijo Camacho aquella noche en la que exhortó a la unidad.Fue ovacionado.

Para el ex presidente cívico Freddy Terrazas, recurrir a paros “es un suicidio” que afecta al aparato productor y a los sectores que viven del ‘día a día’. “Hay muchas formas de protestar. Son acciones pacíficas. Las marchas no dejan de tener un valor simbólico. Hay gente que no puede ir porque tiene obligaciones, pero hace seguimiento. Otro camino son las demandas internacionales en un contexto exterior que tiende al liberalismo”, aseguró.



Terrazas indica que el movimiento cívico se vio debilitado por la persecución a líderes que se desató por el caso terrorismo en 2009, pero se recuperó en 2017 por la falta de reacción de los partidos políticos, tras la habilitación del presidente Evo Morales como candidato. Sobre la situación económica del Comité considera que es estable, por lo que no lo considera un punto débil. “Difícil estrangular al Comité por falta de aportes. La única forma que se debilite sería que pidan algo que esté fuera de la ley”, dijo.

El también ex presidente Fernando Castedo reivindica su gestión (2013-2015) a la que varios señalan como de bajo perfil y de poca participación de los sectores. “Peleamos por el censo, elaboramos una propuesta para el pacto fiscal, conseguimos dos nuevos escaños en el Parlamento, hicimos cuatro asambleas de la cruceñidad y una huelga durante la Cumbre G77”, afirmó.

Para Castedo la realización de un paro indefinido es una alternativa que se deberá analizar. “Cada situación tiene una planificación distinta. Si el presidente (Camacho) cree que esa es la línea hay que analizarla y, si se aprueba, apoyarla”, apuntó.

Cadex y transportistas



El presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, aseguró que, como parte de la institucionalidad cívica, los exportadores acatarán lo que defina este ente. Dijo que “no cree que se llegue a esta situación”; sin embargo, si tras una evaluación se determina un paro indefinido, están dispuestos a hacer ese sacrificio.

El presidente de la Coordinadora del Transporte Pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, reconoció que hay disenso en las bases del transporte con respecto a un paro indefinido; no obstante, apunta a que un “70% de las bases está de acuerdo con acatarlo”.

Con motivo del tercer año del triunfo del No en el referendo del 21 de febrero de 2016, las plataformas, los cívicos, y otros sectores en Sucre analizaron llamar a un paro indefinido, aunque por entonces ya se evidenció el rechazo entre sus filas por lo que finalmente no se aplicó.

En agenda de plataformas

La profesora y socióloga Mirna Yucra, parte de la plataforma Todos Juntos por Bolivia, el paro indefinido es una medida que se viene pidiendo desde hace tiempo, pero que no se logró concretar por disenso entre sectores, tales como los maestros y otros trabajadores del Estado.



“La propuesta puede tener por objetivo agradar a las masas. Vemos que la mayoría de las acciones consisten en paros y huelgas, y no van más allá”, dijo. Yucra propone que se analicen otras alternativas, como la desobediencia civil, que contempla la suspensión del pago de impuestos. En esto coincidió el activista Federico Morón, para quien los paros no deben tomarse a la ligera. “No es solamente quién se anima a llamar al paro, sino de su viabilidad. Hay que armar una gran estrategia y tener el respaldo suficiente para realizarlo”, añadió.

LANDÍVAR TEME QUE POLÍTICOS HAGAN INJERENCIA

El ex presidente del Comité pro Santa Cruz y actual vocero del municipio cruceño, Jorge Landívar, considera que la presencia de autoridades y líderes políticos en el Comité puede dar una imagen de injerencia en la casa cívica y puede distorsionar su esencia.

“En mis tiempos, los políticos no asistían al Comité, porque el hecho de ser un dirigente de un partido podía dar a entender que ejerce alguna injerencia. En mi caso, pese a haber sido expresidente, cuando fui senador y luego diputado, nunca fui para no dar una interpretación distorsionada”, afirmó.

El diputado José Carlos Gutiérrez, de UD, se declaró ‘enfáticamente’ en contra de las declaraciones de Landívar. Consideró que la lucha contra la reelección es democrática y es política. “No estamos de acuerdo con esas voces que quieren distanciarnos”, dijo.

La abogada y exdiputada opositora Jessica Echeverría destacó las cualidades de Camacho como líder cívico. Consideró que tendrá un rol decisivo y se va a arriesgar más que Fernando Cuéllar.

“A Camacho lo apoyan opositores con miradas más críticas hacia el Gobierno. Creo que vamos a ver un papel más fuerte. Camacho tiene mayor coordinación que Cuéllar con las plataformas y lleva mucho tiempo en el civismo. Sabe lo que representa liderarlo. Más aún en estas instancias”, afirmó.

