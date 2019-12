lunes, 16 de diciembre de 2019 · 00:00

Juan C. Toro / La Paz

Gabriel Sotomayor, una de las nuevas caras del Tigre, llegó al club en agosto de 2017 como una de las promesas para el primer plantel. Fue uno de los sueños que perseguía el atacante, pero “conocer a Pablo Escobar fue una experiencia inolvidable”.

El futbolista contó que seguía al capitán atigrado a través de la televisión, pero cuando le tocó compartir camarín con el ídolo de Achumani fue lo máximo, “ya que se trata de un gran profesional y mejor persona”.

Pito, como es conocido por sus compañeros, no sólo tuvo la posibilidad de ser compañero del Pájaro, sino que también fue dirigido por él a principios de este año. El excapitán le dio la posibilidad de debutar con la camiseta del atigrado.

Durante el torneo Apertura tuvo la oportunidad de disputar dos compromisos, el primero ante Aurora en Cochabamba, juego que el cuadro paceño ganó por 2-1 y luego ante Royal Pari. Era el Sub-20 elegido por el entrenador.

Posteriormente, una lesión lo dejó fuera de las canchas, hasta que en la jornada 17 del Clausura pudo volver a jugar y anotó dos goles en la goleada a Nacional Potosí (4-0).

¿Cómo se le dio la posibilidad de jugar al fútbol?

Desde chico me gustaba el fútbol, siempre venía jugando con amigos del barrio y gracias a Dios se me dio la posibilidad de llegar donde estoy ahora. Tengo que aprovechar la oportunidad que se me dio.

¿A qué edad comenzó con los torneos importantes?

Recuerdo que fue desde los seis años. En esa ocasión viajé con la selección de Yacuiba, categoría Sub-8, a un certamen que se desarrolló en Tarija.

¿Alguna persona en especial que lo haya guiado para que practique el deporte?

Mi familia siempre me apoyó desde el primer momento, ellos estuvieron en los partidos que jugaba desde muy pequeño y me alentaron para salga adelante. Eso me deja contento porque gracias a ellos es que puedo seguir practicando el deporte.

¿Algún equipo que recuerde con cariño especial?

Estuve en la reserva de Petrolero, incluso cuando ese equipo estuvo en la Liga yo estaba en la inferiores, ahí pude ver a los jugadores que iban de otras ciudades y sentí más ganas de llegar al profesionalismo.

¿Recuerda a algún amigo con el que se haya entrenado y jugado?

Sí, tuve un amigo de nacionalidad paraguaya que jugaba en Petrolero, su nombre es Juan Baez. Con él nos juntábamos en el terreno de juego y hacíamos paredes, nos entendíamos bien en el campo deportivo y también fuera, porque se trata de una buena persona, muy tranquila.

¿Desde qué edad estuvo en ese club?

Cuando tenía 15 o 16 años. Estuve poco tiempo en el club y luego se me dio la posibilidad de llegar a la ciudad de La Paz.

¿Cómo es que se produce su llegada al Tigre, quién lo trajo?

Cuanto estaba en las reserva de Petrolero disputamos un compromiso con The Strongest. Ahí pude demostrar mi fútbol. Creo que me vio la gente del cuerpo técnico y los dirigentes, les gustó lo que hice y ello ayudó a que yo venga al Tigre. A los dos días de ese partido recibí la llamada que me llenó de alegría y las cosas se me dieron.

Foto:Marco Aguilar / Página Siete

¿Cómo llegó a La Paz, cómo fue el viaje?

Fue con mi padre, él siempre estuvo conmigo y ese día no fue la excepción. Realizamos un largo viaje por tierra para llegar hasta La Paz y cumplir uno de los sueños que tenía, jugar en un equipo grande. Los dos estábamos felices por la oportunidad que se me presentó.

¿Qué le llamó la atención a su llegada al club?

El complejo y conocer a Pablo Escobar, quien desde que yo era chico era mi ídolo. Conocerlo en persona fue una experiencia inolvidable. En ese momento verlo entrenar era lo mejor que me había pasado, era otro de los sueños que se me hizo realidad.

¿Es decir que soñaba con conocer al capitán del Tigre?

Sí, desde niño lo veía en la televisión, luego lo conocí en el terreno de juego, llegué a entrenarme con él y luego me hizo debutar en el profesionalismo, cuando asumió como entrenador del plantel. Fue lo mejor que me pasó porque se trata de una excelente persona dentro y fuera de la cancha, además de ser un gran profesional.

¿En qué compromiso debutó?

Fue en el torneo Apertura, en el encuentro frente a Aurora de Cochabamba. Recuerdo que el marcador quedó 2-1 a nuestro favor. Fue un momento lleno de emoción para mí porque se hacía realidad otro de los sueños que tenía como futbolista.

¿Qué le dijo el DT Pablo Escobar tras ese juego?

Me felicitó. Él estaba contento y feliz porque se ganó el compromiso y me dijo que hice un gran partido. Me dijo que siga con el mismo entusiasmo de esa jornada para salir adelante.

Foto:Marco Aguilar / Página Siete

¿Qué es lo que más recuerda de ese partido?

Estaba nervioso porque entrar en la cancha era algo que había soñado desde hacía mucho tiempo. También estaba feliz, quería dejar todo en el terreno de juego y aportar al equipo.

¿Luego qué pasó, por qué ya no apareció en el equipo?

Sufrí una lesión que me apartó de las canchas por unos meses, tenía un desgarro en el cuádriceps que gracias a Dios logré superar y ahora me encuentro en buenas condiciones para ser un aporte para el equipo.

¿Cuándo se produce su retorno a las canchas?

Fue en este torneo, en el compromiso ante Nacional Potosí como visitantes. El profesor Mauricio Soria fue quien me dio la oportunidad del alternar en el equipo y en esa fecha pude anotar dos tantos, estoy contento con ello.

¿Es hincha del Tigre?

Sí. Desde que me acuerdo sigo a la institución y estoy agradecido con ella, con los dirigentes y cuerpo técnico porque me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad de demostrar mis condiciones y hacer realidad mi sueño.

Foto:Marco Aguilar / Página Siete

¿Cuál es el siguiente sueño que quiere cumplir?

Quiero llegar a la Selección nacional, es algo con que todo futbolista sueña, vestir la camiseta verde en algún torneo internacional. Para ello tengo que trabajar duro, dejar todo en cada práctica y cada compromiso que tengo que disputar. Pero esto es paso a paso, estoy seguro de que se me dará la oportunidad.

¿En qué aspectos tiene que trabajar para corregir, qué le dice el DT Mauricio Soria?

Desde el principio me dio la confianza, lo mismo que mis compañeros. Tengo que responder a ello con un buen rendimiento. Siempre voy a estar agradecido por el apoyo que me dieron desde que llegué al equipo.

A veces me dicen que me suelte un poco, que con tranquilidad las cosas se darán de la forma que esperamos, por eso me entreno con muchas ganas.

¿Quién le enseña y corrige más en el terreno de juego?

Todos tratan de ayudarme, quienes están en la cancha y los que están fuera. Por suerte me tocó un grupo que está muy unido y todos pelean por los objetivos que nos trazamos para este año.

Foto:APG

¿Algún partido en especial que quiera disputar?

El clásico, ese es un partido que quisiera disputar y cuando se dé la posibilidad estoy seguro de que lo voy a disfrutar y espero aportar.

De los cuatro tantos que anotó, ¿cuál fue el que más disfrutó?

Frente a Royal Pari, porque estábamos 0-0 en el partido y anoté el primer tanto del juego. A ello se suma que mi papá se encontraba en las tribunas, me estaba viendo y pude dedicárselo como agradecimiento a que siempre va a mis partidos.

HOJA DE VIDA

Nombre completo Gabriel Agustín Sotomayor Cardozo.

Gabriel Agustín Sotomayor Cardozo. Lugar y fecha de nacimiento Yacuiba, 2 de julio de 1999.

Yacuiba, 2 de julio de 1999. Familia Gabriel y María (padres); Jesús, Cecilia y Nazareno (hermanos).

Gabriel y María (padres); Jesús, Cecilia y Nazareno (hermanos). Posición Es delantero, pero también puede alternar como volante.

