Agente de Vigevani: Sólo falta firmar… si no pasa algo raro

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Si es que no pasa nada raro”, el director técnico de Bolívar, César Vigevani, firmará su renovación con la Academia. Su agente, Paulo Roberto aseguró que “el contrato ya está listo, es afinar algunos detalles y firmar”.

El empresario reconoció que Vigevani recibió el llamado de dirigentes de Universidad Católica de Chile. “Nos preguntaron la situación del profe, pero la verdad en ese momento lo único que pasa en la cabeza de Vigevani es luchar para ganar el bicampeonato (con Bolívar)”, contó antes de que el cuadro cruzado anunciara la contratación de Ariel Holan por dos años.

Vigevani terminará su acuerdo laboral con Bolívar a finales de este mes. “Entiendo que si en las reuniones que tuvieron (los directivos de Baisa) en Miami, donde el profe participó para programar el trabajo del próximo año es porque Marcelo (Claure) ya debe tenerlo en consideración pues si no, no había pedido que (Vigevani) vaya allá. El contrato ya está listo, es afinar algunos detalles y firmar… si es que no pasa nada raro”, consideró el agente.



Adiós a Thomaz y Prieto

Bolívar confirmó ayer que el brasileño Thomaz Santos dejará de pertenecer a la institución a partir del domingo 15 de este mes. “Lamentablemente, la postergación del final del presente torneo hace imposible extender el vínculo con el futbolista, quien deberá retornar al club Sao Paulo de Brasil”, informó el club a través de un comunicado.

Santos dejará la Academia con un sabor amargo porque en todo el año sólo disputó cinco encuentros como titular.

En el Apertura, jugó 698 minutos en 18 partidos disputados, cuatro veces fue parte del onceno inicial y fue suplente en 14 ocasiones. Mientras que en el Clausura jugó 10 encuentros, uno desde el inicio.

En su estadía en la Academia, el brasileño de 33 años de edad sólo convirtió un gol, en el primer campeonato del año.

Otro de los jugadores que le dijo adiós a Bolívar fue el uruguayo Mauricio Prieto. “Me quiero despedir de la gente de Bolívar que siempre me estuvo apoyando. Estoy agradecido con los dirigentes y con la hinchada. Si Dios quiere, nos veremos pronto”, dijo el defensor, en un mensaje audiovisual.



Equipo

Luego de empatar 2-2 con San José, en el estadio Bermúdez, el plantel celeste trabajó ayer por la mañana en un hotel orureño, donde los futbolistas cumplieron una labor regenerativa. Los jugadores llegaron a las 15:00 a La Paz y hoy volverá al trabajo, desde las 9:30 en Tembladerani.

