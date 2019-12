Ministra Yujra denuncia campaña de guerra sucia en su contra porque develó irregularidades

Nacional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

La ministra de Culturas y Turismo, Martha Yujra Apaza, denunció hoy que gente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) y exfuncionarios de esa cartera de Estado arman un complot en su contra para desacreditarla con temas, como los presentes navideños.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Además, dijo que no se descarta que continúen con esa campaña de “guerra sucia” en su contra con otras denuncias que buscan afectarla para evitar que se sigan develando irregularidades en ese ministerio, que, a su juicio, era utilizado como un fortín político del MAS donde se descubrieron bombas molotov para atentar contra la ciudadanía en las movilizaciones de octubre de noviembre pasado.

“Me he querellado contra varios exfuncionarios, contra la exministra Wilma Alanoca y como respuesta recibo una guerra sucia. Me quieren hacer daño, me quieren perjudicar pero no lo van a lograr. Voy a revelar todas las irregularidades sobre el mal manejo de los recursos en el ministerio”, adelantó a los periodistas en puertas de Palacio Quemado.

Recalcó que no permitirá que la continúen intimidando. Sobre la frazada con su imagen como parte de los presentes navideños, Yujra deslindó responsabilidades y atribuyó a una decisión exclusiva de la Comisión del Fondo Social conformada por servidores públicos contratados por el anterior gobierno.

“Consideramos que las versiones que se difunden por algunos medios de comunicación y redes sociales son promovidas por personas afines al MAS que actúan en represalia de haber perdido todos los privilegios de los que gozaban, con el único objetivo de dañar la imagen de una autoridad que ha demostrado sencillez y humildad en el desarrollo de sus actividades”, aseveró.

No obstante, aclaró que no sabe si la decisión que asumieron en la Comisión del Fondo Social fue premeditada para perjudicarla o congraciarse con su persona.

“Esa comisión es la que definió los presentes navideños para los servidores públicos ( ) sobre la frazada con mi imagen no sé si lo hicieron con ‘mala fe o buena fe’ no sé si es bueno o malo”, agregó.

La ministra recalcó que en ningún momento conoció ni intervino en las acciones que desarrolló la comisión del Fondo Social para la compra y entrega de los presentes navideños a los servidores y exservidores públicos de esta repartición

Fuente: paginasiete.bo