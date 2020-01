Chavo Orellana deja la Academia: Me duele mucho

domingo, 12 de enero de 2020 · 00:00

Paola Calle /La Paz

El lateral izquierdo Juan José Orellana ya no es jugador de Bolívar. Se irá a préstamo a Always Ready. El jugador de 22 años deja “dolido” el club en el que se formó.

“Sabino Aguad (gerente deportivo) me dijo que no tendría minutos y que sería la tercera opción para ser titular, esperó dos días de entrenamiento para decirlo. Para mí es una falta de respeto porque tuvieron muchos días para hablarme y decirme las cosas de frente. Vine, me presenté y, bueno, el equipo ya está hecho”, apuntó Orellana. El lateral aseguró que tuvo problemas con el anterior técnico del club, César Vigevani, y se vio perjudicado. “Me duele mucho recibir ese trato de la casa en la que siempre estuve y con la hinchada que forma parte de mi vida”, resaltó Orellana.

El jugador reconoció que al no estar en los planes de Bolívar optó por ir a Always, a préstamo. “Yo tengo muchas ganas de superarme, por eso me voy a préstamo (a Always Ready) y espero que cuando vuelva las cosas sean diferentes”, manifestó el futbolista. Ante la salida de Orellana, en Bolívar se espera por un refuerzo más, el que será anunciado por Marcelo Claure. En tanto, el portero Leonel Moreira se sumó al trabajo de pretemporada. El trabajo celeste de ayer fue en la parte táctica. La defensa estaría conformada por Óscar Ribera, Teodoro Paredes, Luis Gutiérrez y Enrique Flores. En el medio campo se probará con la dupla Fidencio y Cristhian Machado. En la delantera la duda del entrenador pasaría por Marcos Riquelme o Jorge Pereyra Díaz.