Periodista español: No tiene sentido que agentes GEO operen fuera del territorio español

viernes, 03 de enero de 2020 · 01:11

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Luis Miguel Montero, periodista y jefe de Investigación de Elcierredigital.com, afirma que no tiene sentido que agentes GEO (Grupo Especial de Operaciones) operen fuera del territorio español.

El tema cobra vigencia porque el 27 de diciembre se informó que cuatro agentes, a quienes se identificó como efectivos GEO, intentaron ingresar “encapuchados” a la Embajada de México, donde están asilados nueve exautoridades de Evo Morales.

En entrevista con Página Siete, el periodista Montero explica que los GEO se dedican a realizar operaciones antiterroristas y acciones en altar mar contra los barcos de llevan droga.

¿Ante qué estamos desde su punto de vista?

Estamos ante una crisis que han gestionado mal los dos gobiernos, tanto el español como el boliviano.

¿A qué se puede decir que vinieron los efectivos?

En España hay un hermetismo absoluto, aunque se está esperando que la ministra de exteriores Margarita Robles, la ministra en funciones, acuda al Congreso de los Diputados para explicar qué ocurrió. Pero de momento se especula con dos posibilidades.

Una, que los enviados allí no supieran realmente muy bien a qué iban, ya que se los pilló de sorpresa lo cual no es muy factible. A las ocho de la mañana, a hacer una visita de cortesía a una embajadora en su casa no parece un horario muy factible para ser una vista de cortesía, no parece muy real.

Por tanto, sólo nos quedan dos opciones. Una, que fueran a entrevistarse con algunos de los que están dentro refugiados, y el principal “sospechoso”, que incluso salió al patio de la casa, es Juan Ramón Quintana. Ahora bien, ¿para qué? Ahí se especula con dos posibilidades también aquí en España.

Una, el Gobierno español había mandado a la cónsul en misión de tanteo para hablar con Quintana, encargado por otro Gobierno, en este caso se especula con la posibilidad de que sea el Gobierno norteamericano, por los asuntos antidroga y de la DEA; o que hayan ido para enterarse un poco del tema de la financiación de Podemos, que es ahora el socio de Gobierno que hay en España, del Partido Socialista. Esta segunda opción, a mí me parece un poco complicada y lejana.

¿De cuántos GEO estamos hablando?

Estamos hablando de seis agentes del Grupo Especial de Operaciones del Cuerpo Superior de Policía Nacional. Y sí, parece claro que son GEO. Al principio se especulaba con la posibilidad de que no fueran GEO, sino de otro cuerpo policial o de otro cuerpo como el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), pero finalmente parece ser que son GEO.

No tiene mucho sentido que los GEO hagan la función de escolta y custodia de un miembro de la embajada española cuando ya la embajada tiene asignada policías para hacer esta función. Los policías asignados pertenecen a otro cuerpo que son la UIP (Unidad de Intervención Policial), que son los que están asignados a las embajadas.

Entonces, no tiene mucho sentido que envíen GEO para este asunto en concreto.

¿Cuándo llegaron?, ¿cuándo se tenían que ir?

Se sabe que ellos llegan el 16 de noviembre y el Gobierno el día 26 comunica al Gobierno boliviano que se van el día 28. Esto ocurrió el día 27 de diciembre. Tampoco se sabe muy bien por qué están ahí, en teoría como refuerzo a seguridad de la embajada, pero tampoco tiene mucho sentido que vayan ellos como refuerzo de seguridad a la embajada y no vayan como refuerzos otros policías de la UIP. Es que los GEO fuera del territorio español no tiene sentido, porque no es un grupo que opere fuera de España.

¿Para qué generalmente se emplean los GEO en España?

Los GEO se han usado en España, ahora menos, en la lucha antiterrorista. Si hay que detener a miembros de ETA o hay que detener a gente muy peligrosa o que esté fuertemente armada, son grupos especializados también en asaltar barcos en altamar, por ejemplo, que lleven droga. Son especializados en intervenciones rápidas y antiterroristas.

Entonces, en ese tipo de operaciones, sobre todo operaciones antiterroristas u operaciones complicadas de asaltos en alta mar a barcos que llevan drogas, es donde interviene el GEO. Por eso reitero que no tiene sentido que sea fuera del territorio español, porque fuera del territorio español, en teoría, sólo pueden intervenir agentes del CNI o guardias civiles adscritos al CNI.

¿Qué se sabe sobre sus pasaportes?, ¿son falsos en realidad?

Un diario aquí publicó los pasaportes de los seis miembros del GEO que habían ingresado a Bolivia -facilitados además por las autoridades de Bolivia-, pero también se demostró que esos pasaportes no eran ni pertenecían en nombre ni apellidos a las personas que habían acreditado ni sus fotografías. Eran pasaportes falsificados.

Tampoco tiene mucho sentido que se falsifiquen pasaportes a policías nacionales en servicio si es que de verdad están en servicio, porque insisto, sólo se falsifican pasaportes para miembros del CNI que están en misión oficial.

Es rarísimo y extrañísimo que un policía nacional lleve documentación falsa o un pasaporte falso fuera de nuestras fronteras.

De hecho, en España existe la figura de un juez del Tribunal Supremo que es el que autoriza única y expresamente aquello. Hasta el momento que se sepa sobre este asunto tampoco se ha pronunciado nadie.



HOJA DE VIDA

Origen Luis Miguel Montero nació en Madrid (España) en septiembre de 1967.

Luis Miguel Montero nació en Madrid (España) en septiembre de 1967. Trayectoria Realizó reportajes para el diario El País. Trabajó en el diario Ya y en la revista Interviú.

Realizó reportajes para el diario El País. Trabajó en el diario Ya y en la revista Interviú. Publicación Es autor de El Club de las puertas giratorias, un libro de gran éxito en España.

