Vecchio, ¿el nuevo Callejón? Mi llegada es amor mutuo

Paola Calle / La Paz

Emiliano Vecchio reforzará a la Academia. Llegó ayer con “mucha ilusión”. No lo pensó dos veces, no hubo mucho que negociar, al enterarse que Bolívar lo quería en sus filas. El argentino de 31 años llegó por una temporada. Jairo Quinteros también llegó al país. “Fui cedido a Bolívar”, dijo.

“Bolívar es el equipo más grande, el más conocido, tiene historia y se puede decir que lo de mi llegada es amor mutuo, no hubo ni negociaciones, en tres días se arregló”, manifestó Vecchio, quien se presentó en el Siles.

El argentino conoce los desafíos que se trazó la Academia y quiere aportar con su juego, se ilusiona con la Libertadores pero sabe que debe ganarse un puesto. “La verdad que muy contento lo decía recién, sorprendido por el recibimiento, por el calor humano y muy contento esperando lo antes posible ponerme a la par de mis compañeros y demostrarle a la gente que vine a sumar al equipo”, apuntó.

Vecchio aseguró que no tendrá problemas en acomodarse en cualquier posición en el medio campo. Le entusiasma que dirija Claudio Vivas, de quien desea aprender. “Vivas es una persona reconocida, con un currículum importante, es formador, tiene un sistema de juego ofensivo. Se me hizo una buena idea que me pueda dirigir, uno con 31 años tiene ganas de aprender”, enfatizó el futbolista.

Vecchio aseguró que lo que más lo sedujo para llegar a la Academia fue la seriedad de la dirigencia para contar con él y pretende retribuir ello con trabajo. Conoce a sus compatriotas Marcos Riquelme y Jorge Pereyra Díaz. Con una sonrisa dijo: “Los conozco y les pediré consejos para estar lo más rápido posible”.

Quinteros y Bustamante

En tanto, Quinteros ya se encuentra en La Paz. El jugador confirmó en sus redes sociales que el Inter de Miami lo cedió a la Academia.

Bustamante no definió su futuro, tiene opciones en Bolívar y otros clubes, entre ellos uno de Brasil, según el padre del jugador, José Bustamante. “Honestamente no sabemos qué quiere hacer, estamos tratando de decidir qué va hacer, hay también un club de Brasil interesado en él. No hay un tiempo fijo, yo quisiera que sea hoy, él tiene que decir dónde quiere jugar”, afirmó.

