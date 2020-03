Candidatos prometen convertir a El Alto en una metrópoli industrial

sábado, 07 de marzo de 2020 · 00:52

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Candidatos prometieron dar un “empujón” de inversiones a la ciudad de El Alto, además de convertirla en un epicentro de la industrialización. La urbe cumplió ayer 35 años de su creación.



Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia de Juntos, manifestó que El Alto tiene todas las condiciones para convertirse en una metrópoli industrial. “Para eso necesita de un ‘empujón’ de inversiones estatales”, tuiteó el líder político.

Jorge Tuto Quiroga, postulante a la Presidencia por la alianza Libre 21, indicó que los alteños “ven con frustración que la mentada industrialización se hizo en el Chapare, no en El Alto”.

Tuto grabó un video sobre sus planes para El Alto.

“En mi gobierno tendremos el Seguro Universal de Salud en El Alto, en primer lugar, y la industrialización del país y de las baterías de litio se hará en El Alto”, sostuvo el postulante.

Carlos Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, destacó los 35 años “de lucha y dignidad” de la urbe alteña. “Mi homenaje para El Alto es renovar el compromiso de construir un presente y un futuro de progreso y bienestar, con acceso pleno a la salud, a la educación, a la justicia y al empleo. ¡Felicidades alteños y alteñas!”, tuiteó el líder político.

Por su parte, Luis Arce, candidato a la Presidencia del MAS, reconoció el valor de la urbe e indicó: “Nos solidarizamos con el dolor de las víctimas de la dictadura. Nuestro compromiso por recuperar la paz y la estabilidad a partir del 3 de mayo. ¡El Alto de pie, nunca de rodillas! #SenkataNoSeOlvida”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, afirmó que la urbe marcó una línea en octubre de 2003. “Nuestra ciudad ha marcado el camino de la nacionalización de los recursos naturales con Octubre Negro, vanguardia de la democracia y la igualdad de los derechos humanos”, aseguró.

El tuit que compartió Luis Arce, candidato del partido azul.

La canciller Karen Longaric también felicitó a la ciudad alteña. “Toda mi admiración al valeroso pueblo alteño. Celebremos juntos estos 35 años de esfuerzo, trabajo y tesón, siempre comprometidos con un mejor futuro para la ciudad de El Alto y para todo el país”, indicó la ministra de Relaciones Exteriores.

La presidenta Jeanine Añez, también candidata de la alianza Juntos, dijo que los alteños siempre están presentes para defender la democracia. “Rindo homenaje a todos los alteños, a sus héroes, a sus familias, a su valentía. Porque siempre están ahí para defender la libertad y la democracia. ¡Felicidades El Alto! Vamos por un futuro cada vez mejor para esta ciudad”, tuiteó.

Culpan al Gobierno y al MAS por los disturbios del jueves

Analistas políticos culpan al Gobierno y al MAS por los disturbios que se desencadenaron el pasado jueves.

“Tanto el Gobierno como el MAS son los responsables. El primero porque electoralizó el 6 de marzo y el MAS porque intentó hacer una demostración de fuerza y resistencia al gobierno de Añez y por ello se produjo esta situación conflictiva”, explicó el analista político Carlos Cordero .



Doria Medina difundió un video sobre sus propuestas.

El experto aseguró que si Jeanine Añez no sería candidata y no estuviera en campaña, no hubiera intentado sacar un rédito electoral haciendo ofertas. El Alto -sostuvo- la hubiera recibido sin conflictos.

Marcelo Arequipa, analista político, indicó que lo que sucedió el jueves es una demostración de fuerza más que de astucia de parte del Ejecutivo. “Este Gobierno decidió generar una suerte de demostración de que realmente tiene la fuerza y sin emplear la astucia”, comentó.

“La Presidenta es responsable de pacificar el país y segundo, y muy importante, debe cuidar de la integridad de las personas”, aseguró.

