Cordano: No me hablaron de Bolívar ni del Tigre

El arquero Rubén Cordano aclaró que no tuvo contacto con las dirigencias de Bolívar ni de The Strongest. “No me habló nadie, para qué voy a mentir”, dijo el futbolista que el jueves se despidió del plantel de Blooming.

El golero demandó al cuadro celeste ante el Tribunal de Resolución y Disputas por lo que la notificación le permite no entrenarse con el equipo. Se informó que el martes tendrá una reunión de conciliación. Si no se llega a un acuerdo el proceso continuará para desvincularse del club.

El presidente de Blooming, Juan Jordán, dijo que “clubes paceños grandes” negociaban con Cordano; la versión fue negada por el arquero y su representante. “No me llamaron, estamos con la cabeza en resolver la situación, esto que seguirá su curso”, aseguró Lucas Caballero, empresario del guardameta.

Caballero espera que el meta no se perjudique en su participación con la Selección. “Dado el potencial de Rubén muchos clubes van a estar interesados. Confiamos en que el profe (César) Farías lo pueda llamar”, dijo.