En 3 meses, Evo pidió milicias armadas y evocó a militares

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

El expresidente Evo Morales cumplió ayer tres meses de estadía en Argentina, y desde aquel 12 de diciembre tuiteó o retuiteó todos los días, en varias ocasiones se reunió con masistas, llamó a armar “milicias armadas”, advirtió que habla todo el tiempo con “militares patriotas” y policías.

La convocatoria que hizo para

conformar “milicias armadas” le valió incluso una reprimenda del gobierno de Alberto Fernández, que le obligó a retractarse.

Morales participó en más de 50 diferentes actividades sindicales y políticas. En ese tiempo, el exmandatario llevó adelante una treintena de reuniones, una decena de entrevistas y conferencias de prensa y recibió cuatro reconocimientos de casas de estudios superiores.

En sus 91 días de permanencia en Argentina, también escribió 410 tuits, en promedio 4,5 tuits por día. La mayoría de las ocasiones para arremeter contra el gobierno de la presidenta Jeanine Añez, y contra los candidatos de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa; de Creemos, Luis Fernando Camacho; y de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, principales adversarios del binomio azul integrado por Luis Arce y David Choquehuanca.

En su primer día de estadía en Argentina, Morales agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado asilo en el primer mes de su asilo, del 12 de noviembre al 11 de diciembre.

“Mi eterno agradecimiento al presidente López Obrador, al pueblo y al Gobierno de México por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes”, escribió.

En sus días de permanencia en México, Evo Morales también causó malestar en ese país, donde muchos sectores cuestionaron al gobierno de López Obrador por dar cobijo a alguien acusado de comandar un masivo fraude.

También desde México Evo Morales llamó a cercar las ciudades y evitar el ingreso de alimentos a las poblaciones, según un audio, cuya autenticidad fue corroborada por un estudio forense realizado en Colombia.



Tras su arribo a Argentina, Morales firmó un compromiso para no hacer política. No obstante, al día siguiente escribió cinco tuits. En el primero calificó al gobierno de Añez como de “facto” y, en adelante, no dejó de hacer política.

Morales sostuvo en ese país su primera reunión con la dirigencia del MAS el 15 de diciembre. En un tuit indicó que en el encuentro se hizo una evaluación política y la planificación para la campaña electoral.

Luego de esa fecha llevó adelante 11 reuniones más con su militancia y diferentes organizaciones sociales de Bolivia que viajaron a la Argentina. El expresidente tuvo encuentros con dirigentes del MAS, jefes de bancada de la Asamblea Legislativa, la Secretaría Nacional de Juventudes del MAS y dirigentes del Pacto de Unidad.

Además se reunió con los familiares de los fallecidos de Senkata y Sacaba, con representantes de la Confederación de Microempresarios de Bolivia, cooperativistas y asalariados mineros de La Paz, y representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).

En su estadía en Argentina, Morales también visitó a las comunidades de residentes bolivianos en ocho oportunidades. Las más recientes en la provincia Mendoza el 8 de marzo y en la comunidad de La Rioja el 10 de marzo.

El exmandatario protagonizo también reuniones y marchas junto con las Madres de la Plaza de Mayo en diciembre y mantuvo encuentros con sindicatos de trabajadores y otros entes tales como la Central de Trabajadores de la Argentina, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Además de conferencias de prensa, el expresidente dio entrevistas a periodistas activistas y afines a su ideología.

Morales se postuló como candidato a senador por Cochabamba, pero el TSE lo rechazó. Asimismo, Evo designó al binomio para los comicios del 3 de mayo.

