Evo Morales ‘sorprende’ a la Sub-20 femenina en su camarín

La FBF no se pronuncia oficialmente sobre la presencia del expresidente. Ocurrió el viernes en San Juan, una de las sedes del torneo, donde la Verde perdió por 5 a 0 ante Venezuela.

El expresidente Evo Morales junto a la selección nacional Sub-20 que participa en el Sudamericano.

Foto: FBF

Evo Morales publicó ayer en su cuenta de Twitter un video en el que se lo ve en un vestuario junto a las jugadoras de la selección nacional Sub-20 que participa en el Campeonato Sudamericano femenino de fútbol en Argentina, cuando éstas y el técnico Napoleón Cardozo realizaban el “grito de guerra”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no se pronunció oficialmente sobre qué hacía en el lugar el exmandatario, refugiado en Argentina: si fue invitado a acompañar al equipo o fue una decisión propia su visita.

Ocurrió el viernes en San Juan, una de las sedes del torneo, donde la Verde perdió por 5 a 0 ante Venezuela. En la primera fecha, un par de días antes, también había sido goleada por Colombia, el resultado fue de 8 a 0.

“Acompañamos a nuestra Selección Boliviana de fútbol femenino que participa en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en San Juan, #Argentina.

Admiramos la garra de las jugadoras, sabemos que con esfuerzo y disciplina podrán alcanzar victorias.

El deporte es integración de los pueblos”, escribió Morales en la red social.

Contactado por Marcas de La Razón, Cardozo dijo ayer que Morales les “sorprendió con su visita al final del partido. De pronto se presentó en el camarín. Muchas de las chicas ya habían ingresado a hacer labor regenerativa y con las que quedaban participaron del grito de guerra, luego las felicitó y les dijo que siguieran adelante. Después le pedimos que se retirara porque las muchachas debían trabajar, pues no permitimos que en ese sector estén los varones”, señaló el técnico.

Según el video, todo el plantel estuvo en ese instante de reunión. Cardozo y algunas jugadoras le dieron la mano a Morales. También fueron publicadas fotos de Evo rodeado por algunas de las futbolistas.

El plantel está conformado por jóvenes jugadoras de varias partes del país, siete provienen del Chapare “y lo conocen bien a Evo”, según una fuente de la federación nacional.

El DT declaró desde Argentina que Morales “se encontraba en las graderías del estadio viendo el partido y como conoce a muchas chicas de Cochabamba bajó a saludarlas. De todas formas siempre es motivante para el grupo que él se interese por el fútbol femenino, pues siempre nos apoyó”.

Por tratarse de un torneo oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), existen áreas restringidas en los estadios, entre ellas están los vestuarios, a las que solo puede ingresar personal autorizado.

Otras fuentes aseguraron que Morales estaba acompañado “por personal argentino, probablemente de seguridad” y ésta fue la que hizo las gestiones para que pudiera llegar hasta el camarín boliviano.

El director del Comité Ejecutivo de la FBF, Rolando Aramayo, a tono personal dijo que recibió “con sorpresa la información sobre la visita de don Evo Morales al vestuario del equipo femenino. La Federación Boliviana de Fútbol no tenía conocimiento de aquello. Si hubiera solicitado permiso no le hubiéramos aceptado porque no queremos que se mezcle la política con el deporte”, mencionó.

Pero recordó que “en funciones de gobierno (Morales) siempre se preocupó por el fútbol y más aún por la selección femenina y nos cooperó bastante. Sin embargo, en la coyuntura actual la posición de la FBF es no mezclar la parte política con el deporte y vamos a mantener esa postura”, enfatizó el dirigente. (08/03/2020)

Fuente: la-razon.com