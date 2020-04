«Hay esperanza», historias de bolivianos que vencieron al virus

Desde que el coronavirus llegó al país hace más de un mes, 19 pacientes lograron recuperarse y ganar la lucha contra esta pandemia. El mensaje común de los sobrevivientes es cuidarse, proteger a la familia y quedarse en casa. “Hay esperanza”, coinciden.

El más reciente fue el caso del hasta ahora único paciente recuperado en La Paz, que fue dado de alta el pasado miércoles luego de permanecer 15 días en el Hospital Municipal La Portada. Los síntomas empezaron con cansancio y fiebre alta. Pensó que era un simple gripe y tos. Luego, la prueba le confirmó lo que más temía, era un caso positivo.

“Primero fue la negación, decir ‘por qué a mí, si me he cuidado’, pero lamentablemente esta enfermedad no dice a quién va a afectar. Lamentablemente me tocó eso a mí y sí, tuve miedo. Pensaba en mi familia la impotencia de no verlos otra vuelta y decir, me voy y despedirme de mi familia”, relató antes de regresar a su casa.

Sin embargo, no se dio por vencido y emprendió la lucha contra el virus junto a los médicos y enfermeras que le atendieron. Hasta que llegó el momento en que le confirmaron que la prueba dio negativo: “Fue una alegría. Me cambiaron de ambiente, ahí le vi a mi esposa y ella se puso muy feliz”, comentó.

Recomienda cuidarse, estar alertas y seguir las recomendaciones . “No lo tomen como chiste, esta enfermedad sí ataca y fregado. Me siento afortunado. Agradezco que me hayan dado una oportunidad más, ahora respiro”, describió, entre lágrimas, además de solicitar a la población que cumpla las reglas para evitar más contagios.

Paciente de Oruro

El milagro de la paciente cero

En Oruro, según el reporte del Gobierno, hay ocho casos recuperados. Dos de ellos, la paciente cero y el uno, compartieron su testimonio y coincidieron en agradecer a Dios y a los médicos por su recuperación.

Ella, una persona adulta mayor, contó que siguió las recomendaciones de mantener limpios los ambientes de la casa (no fue a un hospital) y lavarse las manos todas las veces necesarias. “Yo me siento muy feliz porque estoy saliendo de esto”, afirmó sin poder evitar el llanto, según reportó Erbol.

También destacó que sus vecinos comprendieron su situación finalmente y le acompañaron en su recuperación. Cuando se conocieron de los primeros casos, el temor de algunos ciudadanos hizo que se manifestara rechazo a los primeros afectados por el pandémico mal.

“Que no salgan de sus casas, que se cuiden y que se tienen que salir lo hagan con barbijo”, aconsejó la paciente.

Por otro lado, el joven, que se identificó como el caso 1 en Oruro, aseguró que estaba con ganas de vivir”. Comentó que cuando se enteró que contrajo el virus fue como “un balde de agua fría, una noticia malísima. No hay palabras para describir”.

Sin embargo, la noticia de su recuperación fue un alivio para él y sus seres queridos. “Salimos de este virus, personalmente ya me dieron el resultado negativo y nunca voy a cansarme de agradecer a Dios”, indicó.

Para él, el apoyo familiar fue clave para soportar el tiempo de recuperación, ya sea con chistes, también lágrimas y hasta con alimentos que le enviaron sus parientes. “Estando todos unidos se puede salir de muchas situaciones, problemas e incluso enfermedades como nos ha ocurrido ahora”, afirmó.

“No salgan si no es necesario, para ir a comprar para ir al mercado, si uno no se cuida, nadie te va a cuidar. Vamos a salir victoriosos de todo esto. Y después nos vamos a dar un estrechón de manos”, recalcó.

Por eso, su recomendación final es: “Ser más unidos en la familia, porque sin el apoyo sin el amor no se puede salir adelante”.

Reynaldo Pacheco

Bolivianos en el exterior

Nuestros compatriotas en el exterior también fueron afectados por el Covid-19 y, asimismo, vencieron a este “monstruo”, como también lo hicieron más de 100.000 personas a nivel mundial.

Uno de ellos es el actor paceño de 32 años, Reynaldo Pacheco, que reside en Los Ángeles, y a principios de este mes compartió su testimonio de recuperación. Aunque asegura que vivió momentos difíciles.

“Llega un momento en el que tener una enfermedad que sabes que mata a personas y que es algo desconocido, te lleva a abrirte al miedo y a caer en la desesperación. Ha habido noches en las que mi mente empezaba a tener pensamientos fatalistas, muy oscuros, en los que visualizaba lo que podía pasar o cómo se me iba a cerrar todo el sistema respiratorio”, admitió.

Relató que su evolución le llevó a un cambio de mentalidad y se acercó al mundo espiritual. “Este virus nos está obligando a detener ese mundo tan rápido y loco en el que vivimos y finalmente empezar a entrar en nosotros mismos y volver a conectar con nuestra esencia”, destacó el actor.

También la presentadora y periodista Paola Virrueta tuvo una experiencia con el virus. También lo venció y ya regresó al estudio de Univision en San Francisco, donde presenta noticias.

“De pronto el mundo se detiene y tu cuerpo también te dice: una pausa y volvemos. Afortunadamente estoy bien. Han sido unos días extraños de reposo, paciencia y de escuchar a mi cuerpo. Cuídense quedándose en casa y así también cuidan a los que tienen alrededor. Si tiene síntomas no salgan de casa, no se automediquen y llamen a su médico”, afirmó.

Paola Virrueta

Fuente: paginasiete.bo