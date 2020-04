Clubes se encuentran a un paso de «tirar la toalla» por la crisis

Campeones

martes, 28 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los 14 clubes de la División Profesional tienen casi decidido declararse “insolventes” económicamente y dar por finalizado el campeonato Apertura, ante la imposibilidad que tienen de cumplir los contratos que firmaron a principios de temporada, por una “situación de fuerza mayor” como es la pandemia del Covid-19.

El vicepresidente de la FBF, Robert Blanco, sostuvo que el jueves será el día D para tomar decisiones en el Consejo Superior. “Los clubes nos han pedido averiguar con los abogados de la FBF las consecuencias jurídicas que pueden venir por la decisión que vamos a tomar y para no tener problemas más adelante”, dijo Blanco.

Como las conversaciones con Fabol no avanzan y según los dirigentes hay “intransigencia” para llegar a acuerdos y negociar la reducción de salarios, la decisión será apegarse estrictamente a la directriz que envió hace tres semanas la FIFA.

La entidad que regenta el fútbol mundial recomienda a las partes que colaboren para llegar a acuerdos y encuentren soluciones durante el periodo de suspensión de la actividad futbolística. El instructivo de la FIFA aclara que si no hay arreglo y se trasladan a una Cámara de Disputas se examinarán los siguientes factores:

1.- La existencia de un intento genuino por parte del club de llegar a un acuerdo con los jugadores. Los dirigentes tienen en su poder las invitaciones a los capitanes, la propuesta que hicieron llegar a Fabol y la respuesta de la agremiación.

2.- La situación económica del club. Las instituciones de nuestro medio ya alistaron una proyección de los ingresos que recibirán hasta fin de año y los problemas que soportan por el paréntesis obligado. En otras palabras, justificarán ante la FIFA la insolvencia que tienen para seguir pagando lo que se habían comprometido.

“El jueves habrá decisiones que uno no quisiera tomar, pero que se pueden dar. No serán por falta de voluntad de los dirigentes o de la FBF que está agotando todas las instancias, no hay respuesta de ellos a lo que proponemos para poder avanzar; no existe ese tire y afloje que debe existir en la negociación”, remarcó Blanco.

Los 14 clubes continúan firmes en reducir los sueldos de los futbolistas en un 50% del mes de marzo y 25% en abril y mayo. Por su lado, los jugadores pusieron como condición para negociar que primero se les pague el sueldo completo de febrero.

“No hay de dónde sacar dinero. El problema del coronavirus caló hondo, buscaremos la mejor forma de encontrar una solución y esperamos la apertura de todas las partes”, mencionó el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas.

El mandamás de los aviadores fue claro al afirmar que el dinero que llegará de FIFA y Conmebol no será la solución que todos esperan. Se estima que la FBF reciba un millón y medio de dólares, pero si la repartición es entre los clubes profesionales y las nueve asociaciones, a cada uno le tocaría alrededor de $us 62.500.

“Es muy poco el monto que se está manejando. Esta es la realidad y hay que ser conscientes de ambas partes para poder solucionar el asunto; es decir, o salimos juntos o se complican las cosas”, finalizó Vargas.

El jueves los clubes pretenden mostrar nuevamente su unidad y lo más probable es que tomen medidas duras para “cuidar la economía” de sus respectivas instituciones.

