Murillo: “Vamos a tener que aprender a convivir con el Covid-19″

Estiman que la pandemia se quedará por mucho tiempo más por lo que se deberá aprender a convivir con ella para que todo continúe funcionando.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró que si se mantiene el control y la disciplina las cifras del coronavirus en el país se mantendrán en el margen de lo controlable, pero que se deberá a aprender a vivir con la presencia de esta enfermedad ya que es un tema «de largo plazo».

«Sabíamos lo que se venía, no ha sido tan duro como esperábamos. Esperemos que esta semana no repunte más, si vamos en la misma línea se nos va a ir achatando la curva, (…) Esto no va a acabar en un día ni en unos meses, vamos a tener que aprender a convivir con esto», señaló Murillo.

Por ello recalcó que tenemos que aprender a convivir con la pandemia, aprender a cuidarnos y a hacer que el motor se siga moviendo.