El alcalde sostuvo que el contrato puede ser acortado según el comportamiento de la pandemia. “Si hubiera una semana que no hubiera pacientes, no se va a pagar por esa semana”. El alquiler mensual es de $us 116.000.

En medio de una ola de críticas por alquilar el hotel Real Plaza para aislar a casos leves y contactos de personas contagiadas con el COVID-19, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, reveló que esa infraestructura fue arrendada por metro cuadrado (m²), no por habitación ocupada, y que por la primera semana la municipalidad cancelará Bs 235.000 por el hospedaje de ocho personas.

«Hemos alquilado el hotel por metro cuadrado, porque no solamente estamos con la previsión de utilizar las habitaciones. Este es un hotel muy grande, tiene salones muy grandes, que también están dentro del alquiler. Si fuera necesario se van a utilizar haciendo las adecuaciones que correspondan”, dijo en una entrevista concedida al programa Poder, Placer y Ganas de Santa Cruz de la Sierra.

Consultado sobre si se pagará Bs 235.000 para alojar a ocho personas por siete días, el alcalde lo admitió.

“Eso es lo que eventualmente se va a pagar, el contrato es (por) la totalidad el hotel. ¿Qué pasaba si en estos días ya teníamos 200 personas? Yo no sé en qué momento vamos a tener 100, 200 o 300 dependiendo, pero lo que está claro es que tenemos la capacidad de albergar a 600 personas”.

“¿Usted cree que el hotel nos hubiera aceptado alquilar unas habitaciones (si) y otras habitaciones no? También es una negociación complicada para ellos, por eso hemos establecido que la manera de calcular era por metro cuadrado”.

El alquiler mensual pactado es de $us 116.000 mensuales “(…) con la salvedad de que si la enfermedad termina, digamos en septiembre, inmediatamente se extingue el contrato. Pero también si en algún momento el hotel no está con pacientes una semana, no se paga por esa semana».

Cálculos

“Aun así –agregó– nosotros hemos hecho un cálculo: si tenemos un año el hotel y estamos alquilando todas sus habitaciones, en las que entran 600 personas, serán aproximadamente 12.000 personas que podrá albergar en ese año, en grupos de 14 días. Es decir que sale a Bs 100 el paciente por día (incluida la) alimentación. Es un costo perfectamente razonable».

El entrevistado aseguró que ningún otro hotel quiso ceder sus instalaciones, lo que fue corroborado por la Cámara Hotelera. También citó una conversación que tuvo con el secretario departamental de Salud de Santa Cruz, Óscar Urenda, quien le comentó el alquiler de un hotel saldría $us 15 la noche y $us 10 la alimentación, lo que hace un total de $us 25 (Bs 172,41al tipo de cambio actual).

«Hoy tenemos 10 (Sic.) personas (…) y se prevé que la próxima semana sean 200. No sabemos cuánto estará verdaderamente a su total capacidad y, por eso, necesitamos alquilarlo completo, pero si hubiera un día, una semana, que no hubiera pacientes, no se va a pagar. Eso es lo que establece el contrato, a pesar de que se ha hecho un contrato por un año».

Respaldos

Revilla también destacó que la determinación de arrendar la infraestructura hotelera fue tonada por el Centro de Operaciones de Emergencias Departamental (COED), en coordinación con los ministros de gobierno. También citó el “visto bueno” de la representación en Bolivia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Era la decisión que debía tomar y yo decidí asumir el alquiler porque era la manera más rápida (de contar con un centro de aislamiento). Lo otro era esperar un convenio con los ministerios, con las alcaldías, con las gobernaciones que, quién sabe, hasta que cuanto hubiera durado».

El arrendamiento fue realizado de forma directa.

«Vamos a estar muchos meses con la necesidad de tener personas aisladas, por eso se lo ha hecho por un año, que es el tiempo que vamos a necesitar (…)”.

La previsión del COED es que en julio se dará el pico más alto de contagios y se prevé que la cantidad de enfermos en el departamento, se eleve de 800 a 900 afectados.

”En este caso vamos a tener que buscar otro espacio o adecuar los salones de la manera más razonable posible para que tengamos a los pacientes y al personal médico que también tiene que tener sus espacios adecuados»

Fuente: https://www.la-razon.com