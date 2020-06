Buscan que la Verde también se entrene en el exterior

viernes, 26 de junio de 2020 · 00:00

Marco Mejía / La Paz

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contempla la posibilidad de sacar a la Selección al exterior para que pueda comenzar a entrenarse de cara al inicio de la Eliminatoria.

El tema será abordado en esta jornada en la reunión del comité ejecutivo que programó esta entidad a través de una videoconferencia. El seleccionador nacional, César Farías, quiere trabajar al menos un par de meses con un grupo de 40 jugadores para llegar en buenas condiciones a la competición. “Nosotros queremos jugar ya, porque si podemos encapsularnos y prepararnos dos meses y los rivales tienen que venir de viaje. Ese plan de jugar septiembre, octubre y noviembre lo queremos porque los rivales tendrán un desgaste que lo podemos aprovechar”, mencionó Farías.

El gran problema que tiene en el momento la FBF es que los protocolos que presentó al ex Ministerio de Deportes no avanzan para su respectiva aprobación y por ende el permiso para entrenar demora más de lo previsto. “Las eliminatorias se van a jugar este año y si no se puede entrenar o concentrar a puertas cerradas, tendríamos que pensar en salir a un país vecino, donde nos salga más económico y comenzar a entrenar”, subrayó el vicepresidente de la FBF, Robert Blanco.

Otro de los temas a analizar en esta jornada será la propuesta que hizo el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, para comprar los derechos de televisión del fútbol nacional por los siguientes diez años. Según el directivo Marcos Rodríguez, la carta que envió el directivo lo hizo en representación de la Academia. “El tiene que presentarse como una empresa y lo debe hacer en una licitación”, aseguró el dirigente. El comité ejecutivo conocerá también de manera oficial la renuncia irrevocable de Freddy Téllez.