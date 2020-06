Futbolistas no aceptarán descuentos salariales de clubes que rechacen propuesta de Claure

martes, 30 de junio de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Pagina Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Futbolistas Agremiados de Bolivia anunció ayer que los jugadores renunciarán a “cualquier convocatoria que realice la FBF para acudir a la Selección”, mientras no se atiendan sus exigencias. Adelantaron que no aceptarán más descuentos salariales de los clubes que rechazan la propuesta de Marcelo Claure.

“Ahora existe una propuesta seria de Marcelo Claure, en relación a los derechos de televisión y que otorgará a los clubes recursos para afrontar sus obligaciones y necesidades; sin embargo, la FBF y algunos clubes sin tener otra solución económica real e inmediata no aceptan esa propuesta, en este sentido, existiendo la posibilidad de que lleguen recursos a los clubes, nosotros no podemos ser nuevamente los perjudicados y no aceptaremos más descuentos a nuestros sueldos”, dice uno de los puntos de la resolución de la federación de jugadores que se reunió ayer a través de Zoom.

En su resolución, los futbolistas resaltaron que “mientras no se solucionen los temas descritos, todos los futbolistas renunciamos a cualquier convocatoria que realice la FBF para acudir a la Selección y también asumiremos otras medidas mientras continúen los abusos e incumplimientos de parte de la FBF y de algunos clubes”.

Estas son sus otras exigencias: “Exigimos la implementación obligatoria de los protocolos de bioseguridad de los clubes antes del reinicio de los entrenamientos grupales y se garantice la realización de las pruebas y el cumplimiento de los protocolos hasta la finalización del o los campeonatos hasta el 31 de diciembre de 2020”.

“En relación a la pignoración realizada por la dirigencia del club San José, para pagar el premio de clasificación a Copa Libertadores de América gestión 2019 y considerando las cartas enviadas por los futbolistas y cuerpo técnico del club San José de la gestión 2018, resulta evidente que la FBF dispuso arbitrariamente de esos recursos y hasta la fecha no cumple con esos pagos y tampoco responde a las notas enviadas por nuestro sindicato. ( ) Por lo tanto, ante la solicitud escrita de nuestros compañeros de trabajo y del Prof. Villegas que están perjudicados económicamente por el abuso gestionado desde la FBF, los capitanes y delegados de los 14 clubes los apoyaremos de manera solidaria”.

“Sobre el funcionamiento de los tribunales de la FBF y cumplimiento de los fallos ejecutoriados del TRD, nuestro sindicato pidió dos veces y por escrito a la FBF cumplir las normas vigentes y garantizar el acceso a los tribunales, aspecto ratificado por FIFA mediante su documento Cuestiones Regulatorias Referidas al Fútbol. La FBF tampoco respondió a las notas de nuestro sindicato y todavía no están funcionando plenamente todos los tribunales”.

Fabol también reclamó una respuesta ante su denuncia en contra de Aurora “por falsificación y adulteración de documento oficial de la FBF, como es el contrato modelo”