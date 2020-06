Maduro dice que está dispuesto a someter su cargo en un referendo en 2022

El presidente de Venezuela señaló que serán los ciudadanos los que decidan su continuidad.

l presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que está dispuesto a someter su continuidad en el cargo mediante un referendo que se podría celebrar en el año 2022. En este sentido señaló que serán los ciudadanos los que decidan si sigue o no en el poder.

«El 10 de enero (de 2022) se abre el lapso para aquellos que quieran recoger las firmas para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, tengan la libertad de salir a calles y pedir las firmas al pueblo, y si el pueblo recoge las firmas suficientes como exige la Constitución para un referendo revocatorio, iremos a referendo revocatorio a medirnos en las urnas electorales», señaló Maduro en medio de los actos de celebración del Día del Ejército Bolivariano.

El mandatario venezolano aseguró que la Constitución da esta opción para que sean las personas las que convoquen a las urnas, cuestioanando la presión que se ha ejercido desde Estados Unidos para que él deje el poder.

Durante su intervención, el jefe de Estado agregó que la decisión quedará en manos de la ciudadanía y no en «un puñado de golpistas» o el Gobierno de EE.UU. «En Venezuela quien decide, quien pone y quien quita es el soberano pueblo a través del voto, no hay Donald Trump, no hay Joe Biden», indicó.

Recalcó que es respetuoso de lo que diga la Carta Política y la democracia, citando los planes de Golpe de Estado que se han conocido en los últimos meses. «Frente a las dificultades: votos sí, balas no, Constitución sí, golpe no».

Citó que una forma de demostrar el poder del voto son las elecciones a la Asamblea Nacional que se celebrarán en los próximos meses.

Fuente: lafm.com