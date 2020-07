3 frentes presionan al TSE por comicios y vigencia del MAS

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en el ojo de la tormenta y recibe presión de al menos tres frentes conflictivos. Por un lado, el Gobierno y cuatro partidos exigen la suspensión de las elecciones; por otro, el Movimiento Al Socialismo (MAS) amenaza con protestas si la fecha de comicios se posterga, y un tercer frente se abrió con el pedido de anulación de la sigla del MAS que hicieron cívicos y políticos por el comentario que hizo el candidato Luis Arce a una encuesta electoral.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ratificó que lo que pase con las salud de los bolivianos en los comicios del 6 de septiembre será responsabilidad del presidente del TSE, Salvador Romero.

“La responsabilidad la tiene Salvador Romero de llevar adelante o no las elecciones, están en su cancha, las cosas se están complicando cada día más (por el coronavirus)”, afirmó.

Asimismo, el Ministro aseveró que el 6 de septiembre el MAS no aceptará la derrota y generará convulsión. “Lo importante es lo que va a pasar el 6 de septiembre, ¿ellos van a aceptar la derrota? No la van a aceptar jamás, ellos necesitan convulsionar e incendiar al país y que haya muertos, y volver por la fuerza al país, porque saben que por las buenas es muy difícil, porque les vamos a cerrar todas las puertas, la democracia no se la puede perder, y está en la responsabilidad de todos nosotros”, dijo.

En tanto, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (Fsutcc), afín al MAS, demandó que los candidatos respeten la fecha acordada con el TSE y advirtió que no permitirán que se mueva esa jornada.

“No vamos a permitir que se prorrogue este gobierno. Vamos a pedir al TSE que respete la fecha”, dijo el dirigente Jhonny Pardo, en la misma línea que la Central Obrera Boliviana (COB).

Asimismo, señaló que la necesidad de elecciones es para que un gobierno legítimamente electo ejecute acciones contra el coronavirus. Aseguró que existen filas en bancos y demás, por lo que no se tiene fundamento para decir que la jornada electoral podría generar mayores contagios.

“Queremos pedir a todos los representantes políticos que cumplan su palabra y honren el acuerdo para señalar la fecha del 6 de septiembre”, finalizó Pardo.

Otro frente de presión al TSE fue abierto por los comités cívicos. El Comité pro Santa Cruz presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso para frenar las elecciones. Además, solicitaron al TSE que se anule la sigla del MAS.

El exalcalde de Cochabamba y excandidato a la presidencia Manfred Reyes Villa pidió al TSE anular la sigla del MAS, debido a que su candidato a la presidencia Luis Arce Catacora hizo conocer resultados de encuestas en la que ocuparía el primer lugar.

La norma electoral prohíbe este tipo de declaraciones. En 2014, la agrupación del candidato a la Gobernación de Beni, Ernesto Suárez, fue anulada por un caso similar.

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Tomás Monasterio advirtió que solicitará al Órgano Electoral que actúe de acuerdo a ley y que demuestre a los bolivianos que no está parcializado con el MAS. Además anunció que presentará una denuncia pidiendo la anulación del partido de Evo Morales.

Al respecto, Arce respondió: “No ha habido ninguna publicación de encuestas, no ha habido ninguna difusión de encuestas; ha sido una entrevista, como todos han visto, donde a mí me han preguntado, hemos respondido, son comentarios, yo no he mostrado ninguna cifra, por tanto, no es correcta la acusación que hace el diputado Monasterios”.

Copa acudirá al TCP para frenar ascensos

La presidenta del Senado, Eva Copa, señaló ayer que el ascenso militar por decreto que dispuso el Gobierno viola la Constitución Política del Estado (CPE) y se constituye en una usurpación de funciones por parte del Ejecutivo, por lo que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“Presentaremos una acción directa de nulidad al TCP para que dé cumplimiento (…). No vamos a permitir que el Gobierno, siendo de transición, se tome atribuciones que no le corresponden”, dijo Copa a radio Cepra, citada por RKC.

El ministro de Defensa, Fernando López, aseguró, el pasado miércoles, que, ante la tardanza de la Asamblea en aprobar los asensos militares, el Ejecutivo decidió hacerlo de manera directa, vía decreto.

Fuente: Los Tiempos Digital