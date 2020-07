Alertan venta de «combos covid» con fármacos de contrabando

Sociedad

jueves, 23 de julio de 2020 · 00:22

Fuente: paginasiete.bo

Luis Escobar / La Paz

Combos para pacientes con Covid-19 o con síntomas del virus que incluyen frascos de zinc, vitamina C, vitamina D y Omega 3 se venden en 1.000 bolivianos a través de las redes sociales. Cada botella tiene entre 100 y 120 pastillas. Estos medicamentos ya no se encuentran en las farmacias y son muy demandados por las personas. Profesionales advierten que los productos que se ofrecen mediante internet pueden ser falsificados y piden a las autoridades verificar la calidad de las medicinas.

“Tenemos frascos de zinc a 230 bolivianos; la vitamina C a 280; la vitamina D a 230; y Omega 3 a 260 (todo suma 1.000 bolivianos). Cada uno de los frascos tiene entre 100 y 120 pastillas, todos sellados y el lote recién me llegará este viernes”, sostuvo una de las personas que se dedica a comercializar estos productos a través de las redes sociales.

Como este anuncio, muchos otros invaden en grupos de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Otro comerciante contó que traen los medicamentos “directamente desde Brasil”, pero son de contrabando.

La presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) María Tórrez advirtió que estos medicamentos podrían ser falsificados. “Hay riesgos porque estos productos no son originales y no sean efectivos. Por lo tanto, no causen ningún alivio al paciente. Pueden incluir componentes que puedan ser nocivos para la salud. El mismo hecho de que no cumplan con las medidas necesarias para manipular los medicamentos los hace riesgosos”, afirmó.

Por ejemplo, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba llevó adelante operativos para encontrar a los proveedores ilegales de medicamentos que forman parte de los llamados “combo Covid”, entre los que se incluyen antigripales, ivermectina, azitromicina, anticoagulantes y otros que escasean en las farmacias. En este mercado negro, estos productos se venden hasta con cuatro veces de incremento del precio original.

Los ofertantes acuerdan citas en puntos estratégicos de la ciudad de La Paz para la entrega de los medicamentos para Covid-19 y que escasean en las farmacias.

En los últimos días se registraron largas filas en las farmacias, donde ya se agotaron varios de los medicamentos.

Ante el incremento de los precios, instituciones departamentales llevaron adelante operativos en las farmacias y lugares de venta autorizados. Al respecto, Tórrez pidió a las autoridades que hagan los mismos operativos, pero en el mercado negro que se mueve en internet. “Cómo es posible que las autoridades se fijen y desacrediten nuestra función profesional a título de que especulamos y hacemos agio, pero ¿qué hacen al respecto personas inescrupulosas que manejan los medicamentos como un tema mercantil?”, dijo.

Un informe de la Dirección de Fármacos de la Gobernación de La Paz advierte una serie de irregularidades que fueron identificadas en los controles. “Se encontraron dos establecimientos farmacéuticos donde se vendían medicamentos de forma ilegal porque no tienen autorización del Sedes y porque no cuentan con la regente farmacéutica para la dispensación de medicamentos. En estos lugares se procedió con apoyo del procedimiento de acción directa de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen); se tienen dos arrestados y se clausuraron los locales donde estaban funcionando esas farmacias”, se lee en el reporte de la Gobernación.

Esta dependencia de la Gobernación da cuenta que también hallaron farmacias habilitadas por Sedes, pero que se encontraron sin regente farmacéutica. “En este caso corresponde una multa administrativa”, precisaron.

También recomendaron a la población no adquirir medicamentos de sitios no autorizados. “Las empresas legalmente establecidas venden los fármacos con registro sanitario correspondiente, son medicamentos seguros, eficaces y de calidad. Por norma, las empresas no venden medicamentos a establecimientos farmacéuticos que no tengan autorización de Sedes; por tanto, en establecimientos ilegales, ¿qué clase de medicamentos encontramos? Falsos, de contrabando, y subestándar”, apuntan.

Las recomendaciones y las advertencias