Argentino varado en Bolivia suplica ayuda para retornar a su país

El futbolista argentino Antonio «Tony» Herrera y su familia viven momentos de zozobra en el país. Fue fichado el 2019 por Cochabamba FC de la Primera «A» de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), donde ganó el torneo y clasificó a la Copa Simón Bolívar. Al momento de intentar regresar a su tierra natal, tuvo problemas con migración porque el equipo lo había contratado en forma ilegal, por eso no pudo volver, los dirigentes se desentendieron de su situación y amenazan con desalojarlo a fin de este mes.

Desesperado por volver: En un dramático video, el futbolista resume su calvario: «Yo tenía un vuelo el 17 de julio, de repatriación a la Argentina. Estábamos haciendo el check in, llegamos a Migraciones y no nos dejaron abordar porque no tenía el contrato ni los papeles correctos del club. Nos maltrató Migraciones y nos tuvimos que volver. Llamo al presidente del club, preocupado, no me contestaba, le mandé un audio y no me contestó. Gracias a Dios mi mujer se llevó unas llaves del departamento, que es del club, y pudimos volver porque si no nos quedábamos en la calle. Tuve una reunión donde me echó la culpa a mí de no haber tenido mi contrato, cuando ellos me contrataron. Yo le dije ‘tendría que haberme firmado yo como presidente y jugador’. Lo único que recibo de él es que me grita, me dice ‘te di un departamento de lujo’, no me sabe contestar otra cosa», apuntó Tony contra el titular del club, Pedro Camacho.

Herrera está junto a su mujer, Nazarena y sus hijos Jano (4) y Genaro (3). No tiene representante y se mueve sólo. Está desesperado. El jugador de 26 años, formado en Estudiantes de La Plata (Argentina), luego del episodio del 17 de julio, intentó acercar posiciones con Camacho, y recibió una reacción violenta de parte del mandamás de la institución, quien ya advirtió que el próximo 31 de julio la familia Herrera deberá buscarse un techo, porque no podrán seguir viviendo en el departamento que le otorgaron.

Vuelve a suplicar: «Quiero volver a Argentina, el 31 de julio me van a desalojar, el presidente dice que ya tiene el departamento alquilado. Pedí ayuda a Migraciones, al Consulado, a la Embajada, y solo me dicen ‘ponete un abogado’, cuando estoy en un país que no es mío, no estoy cobrando, y acá se cobra como en la Primera D. Estoy a punto de quedarme en la calle con mis dos nenes y mi mujer en un país que no es el mío. Yo mis pasajes los pagué más de 1.000 dólares, no pido plata, pido volver. Acá no somos prioridad, si a mí o a mi mujer le pasa algo, ¿a quién le dejo a mis hijos? Estamos acá solos. Toda la ciudad de La Plata difundió el video, cómo puede ser que nadie nos dé una respuesta para volver a mi casa. Por favor les pido, ayúdenme, quiero volver, no pido plata, mis pasajes están pagados», suplicó Herrera urgido de una solución.

