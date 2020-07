Arriesgar la vida o dejar de trabajar durante la pandemia: El dilema de los recicladores de basura en Brasil

Muchas personas en Brasil sobreviven de la venta de materiales seleccionados de la basura que venden a plantas de reciclaje. Los recolectores y recolectoras son responsables del 90 % de materiales que se reciclan en este país, su trabajo contribuye a la disminución de residuos sólidos urbanos en los vertederos y plantas de incineración; no obstante, su labor no está reconocida por las autoridades y su invisibilidad les coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a la amenaza del covid-19.

«Recolector o recolectora de material para reciclaje es una profesión», declara Claudete Costa, presidenta y primera mujer representante del Movimiento Nacional de los Recolectores de Materiales Reciclables de Río de Janeiro.

Ella vive de la recolección de materiales desde los diez años, tras haber sobrevivido a la masacre que tuvo lugar en la iglesia de la Candelaria en 1993, cuando la policía militar abrió fuego contra un grupo de niños y adolescentes que dormían en la calle junto al templo. «Luchamos no solo por el reconocimiento, también por el respeto, pero eso solo será posible cuando acabe la política de desigualdad que reina en nuestro país y que excluye a negros, pobres, recolectores y personas en la calle de las políticas públicas».

El Movimento Nacional de Recolectores de Materiales Reciclables (MNCR) estima que en Brasil existen 800.000 recolectores y recolectoras en activo. Algunas personas trabajan organizadas en cooperativas, mientras que otras actúan individualmente y, en ocasiones, se encuentran viviendo en la calle y venden este tipo de materiales para subsistir día a día. Frente a la pandemia provocada por el coronavirus, muchas plantas de reciclaje pararon de comprar materiales de los recolectores y otras redujeron los pagos.

«Nosotros prestamos un servicio fundamental, si nuestras cooperativas tuviesen un contrato con el ayuntamiento, podríamos mantenernos de forma decente y no necesitaríamos estar pidiendo cestas de alimentos», relata Costa, que defiende que la ley nacional de residuos sólidos debería priorizar la contratación de cooperativas de recolección, ya que los servicios públicos de residuos no garantizan la separación de materiales para reciclaje. La mayoría de barrios de la ciudad de Río de Janeiro no tiene ningún contenedor para separar plásticos, vidrios, latas u otros envases reciclables del resto de basura.

Esta recolectora está sin poder trabajar desde el 18 de marzo, respetando el confinamiento en su casa. Aunque recibe un auxilio de alimentos, su demanda para cobrar el subsidio de emergencia del gobierno para trabajadores informales por un valor de 100 euros al mes (600 reales) fue denegada. «Somos trabajadores, tenemos facturas para pagar, otras necesidades que suplir más allá de la comida y el gobierno ignora nuestra situación», detalla Costa.

«De un día para otro nos dimos cuenta del desafío de nuestro trabajo, si salimos nos arriesgamos a contagiarnos o a contagiar a nuestra familia. Nunca imaginamos pasar por una dificultad como esta, tener que aislarnos para no perder nuestra propia vida», añade esta recolectora, que afirma estar organizándose con otras personas de su cooperativa para buscar formas segura de volver a sus actividades laborales.

El MNCR alerta desde principios de la pandemia en Brasil sobre la necesidad de medidas estrictas en el descarte de mascarillas, guantes o Equipamientos de Protección Individual, que en caso de estar mezclados con los materiales reciclables pueden contagiar a los recolectores.

Los recolectores se ganan la vida y ejercen una función ambiental

«La basura, cuando se recicla, genera empleo y renta. En el vertedero solo provoca gastos y contaminación», afirma Edson Freitas, recolector y fundador da ONG EccoVida, una cooperativa de recolectores de materiales reciclables que, además, desarrolla campañas ambientales de concienciación en Río de Janeiro. «Los residuos reciclables son dinero y nadie quiere tirar dinero, por poco que sea, por eso solicitamos que la gente separe la basura con cuidado y cariño, pensando en la salud del recolector igual que ellos se cuidan para no contagiarse (de coronavirus)», añade Freitas, que se lamenta sobre la pérdida de algunos de sus compañeros en esta labor como consecuencia de la covid-19.

El fundador de ONG EccoVida cuenta que lleva muchos años luchando por una remuneración digna para esta tarea de recolección, y por un sistema de deshechos estructurado que facilite el reciclaje. «¿Por qué existen tantos supermercados y no existen lugares adecuados para depositar posteriormente los envases reciclables?», cuestiona. Y añade: «La industria de reciclaje de Brasil no funciona ni siquiera al 30 % de su capacidad porque les falta materia prima, porque no hay separación de residuos garantizada y todo acaba en los vertederos».

De acuerdo con los resultados del estudio del Plano de Incentivo a la Cadena del Plástico (PICPlast), en 2018 Brasil recicló un 22,1 % del total de plásticos generados posconsumo, un total de 758.000 toneladas. Aunque esta cifra representa un aumento considerable en relación a las 550.000 toneladas de 2016, la cifra continúa siendo escuálida si se considera con la de la Unión Europea, que recicló un 75,1 % del total de residuos plásticos en el mismo período, o bastante aceptable si se compara con el 24,2 % de Estados Unidos.

«Brasil es un país atrasado en la lógica del reciclaje, a los recolectores se nos ve como pobrecitos, como mendigos pero nosotros somos agentes económicos», explica Luis Santiago, presidente de la cooperativa Cootrabom en Río de Janeiro y director de la Red Recicla Río.

Plástico, cartón o vidrio son algunos de los materiales seleccionados de la basura y vendidos al peso en las plantas de reciclaje, no obstante, las latas son uno de los materiales más frecuentemente recolectados por estos trabajadores y trabajadoras. Las fiestas callejeras diarias eran comunes en Brasil hasta la llegada de la pandemia del coronavirus, sin considerar los dos grandes eventos brasileños: el carnaval y la Noche Vieja, donde es común la venta ambulante de cerveza en lata.

Con la recolección de estos residuos, estos trabajadores se garantizan un ingreso de renta y le agilizan el trabajo a la empresa de recogida de basura. «Un montón de personas van a Copacabana a ver los fuegos de Año Nuevo y al día siguiente una parte de la playa está limpia gracias a los recolectores», cuenta Santiago. Él relata, en un encuentro virtual de la red Favela Sustentable, que fueron los recolectores de materiales los que comenzaron a ir a los vertederos en busca de una fuente de renta y acabaron demostrando para la sociedad brasileña el valor tanto ambiental como económico del reciclaje.

De acuerdo con los resultados del Anuario de Reciclaje de 2017-2018 de la Asociación Nacional de Recolectores y Recolectoras de Materiales Reciclables (ANCAT), cada recolector ganaba por mes una media de aproximadamente 160 euros por la venta mensual de 1,6 toneladas de material, que fue reciclado en lugar de ser depositado en vertederos. Esto supuso, según el estudio, el ahorro para las arcas públicas de los ayuntamientos de 11 millones de euros y la disminución de 64.613 toneladas de emisiones de carbono. «Hay quien se da golpes de pecho defendiendo cuestiones ambientales, pero ni siquiera sabe a dónde va a parar su basura, nunca fue a un vertedero ni a una planta de reciclaje», afirma Santiago, y defiende su labor: «Los recolectores somos un eslabón muy importante en la cuestión ambiental brasileña, estamos cansados de la invisibilidad forzada y queremos una remuneración básica como cualquier profesión».

Luna Gámez

Fuente: https://actualidad.rt.com