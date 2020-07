Blanco: Primero está la salud de Salinas, ¿cuál es el apuro para lanzar la licitación?

Campeones

jueves, 16 de julio de 2020 · 00:25

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Estamos haciendo las cosas mal”, enfatizó Robert Blanco, vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, luego de enterarse que el comité ejecutivo lanzó la convocatoria para licitar los derechos de televisión del balompié nacional. “El presidente (César Salinas) está muy mal y nosotros hablamos de esto. ¿Cuál es el apurro?”, cuestionó el dirigente cruceño que no fue parte de la reunión de ayer.

“Recibí una invitación por WhatsApp de la secretaria. No asistí porque estoy en San Javier, con mi hermano. Tenía que hacer unos negocios”, justificó Blanco, quien luego reclamó que “no sé cuál es el apuro para llamar a una licitación. Estamos haciendo las cosas mal y Dios quiera que no nos lamentemos más adelante”.

Blanco se recupera del coronavirus. Ayer se tomó la segunda prueba para descartar el mal. La primera fue negativa. Con conocimiento de causa, el vicepresidente de la FBF dice estar preocupado por la situación del titular de la institución. “Hacer una reunión es una falta de respeto al presidente de la federación que está en un momento delicado, en un momento en el que no estamos para buscarle más problemas”, protestó.

El directivo contó que hace tres días habló con Salinas, al que apenas podía escucharle debido a una “intensa tos”. “Hace dos días que no me responde a lo que le escribo. Averigüé con su familia y gente de la federación y me dijeron que está muy, muy delicado. Está muy mal y nosotros queriendo hablar de esto”, se lamentó, entrevistado por Gente de Fútbol.