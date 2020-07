Creemos denuncia al MAS ante el TSE por difusión de encuesta

paginasiete.bo

El candidato a senador por la alianza Creemos, Zvonko Matkovic confirmó que se presentó al Tribunal Supremo Electoral la demanda contra el Movimiento al Socialismo, debido a que su candidato, Luis Arce Catacora divulgó las encuestas internas de su partido. Por lo que esperan que con los antecedentes que existen se quite la personería jurídica al expartido de gobierno.

“Nosotros a través de nuestro delegado hemos presentado una demanda ante el TSE pidiendo la inmediata cancelación de la personería jurídica del MAS basándonos en el artículo 135 parágrafo uno y 136 parágrafo tres de la ley de régimen electoral”, dijo Matkovic en el programa Asuntos Centrales del periodista Tuffí Aré.

En estos dos artículos se refiere a la divulgación de encuestas y sobre si este hecho ocurre con partidos políticos, dice, “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”.

Además Matkovic recordó que existe un precedente con lo ocurrido en el Beni con Carmelo Lens, quien cometió el mism error y fue inhabilitado junto a varios candidatos de su partido, por lo que “la demanda presentada al TSE estáfirmada por José Chávez y Carmelo Lens” aseguró el canddao a senador.

Sobre que espera de resultado de esta demanda, dijo “Es un tema de hacer cumplir la ley, no porque conviene o no, debe ser clara y tajante. Acá viene a ser una circunstancia que ya se dio en el pasado (caso Carmelo Lens), solo le queda la tribunal de hacer cumplir la ley, sino lo hacen tendrán responsabilidad administrativa y penal por no cumplimiento de la constitución”.

Sobre un proceso en caso de no cumplir con quitar la personería jurídica del MAS, Matkovic dijo, “Se abre la posibilidad, pero dentro de lo que nosotros hemos solicitado es también que se haga una audiencia pública donde se escuchen los argumentos del tribunal y la toma de la decisión, el pueblo boliviano tiene derecho a saber qué pasa dentro del tribunal, ya hay demasiadas dudas contra el señor Salvador Romero y el tribunal luego de la inhumana decisión de llevar a la población a elecciones durante esta pandemia”.

Sobre este tema que está actualmente en debate también hablaron personas allegadas al MAS como la exministra Marianela Paco quien afirmó esta mañana que «el MAS no ha cometido ningún delito ni falta de carácter electoral porque no hubo ninguna premeditación para hacer esta difusión (de datos de una encuesta interna)”.

A lo que Matkovic respondió: «Aquí sencillamente se tiene que cumplir la ley, él (Arce Catacora) habló claramente de encuestas internas y coincide con las encuestas que manejan ellos, si es un error o no eso ya ante la ley no existe”.

La exvocal Dina Chuquimia también se refirió al tema y dijo que “el calendario electoral será retomado recién el 25 de julio, por lo tanto, la difusión o comentarios de encuestas no viola la ley de Régimen Electoral”.

Pero Matkovic dijo, “ella esta absolutamente equivocada, una parte de la resolución administrativa del 25 de junio del 2020, donde en sala pelea del TSE se resuelve llamar a elecciones el 6 de septiembre, el primer punto dice, definir el 6 de septiembre para la realización de las elecciones generales, aprobar la reanudación de calendario electoral”.