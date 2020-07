Defensora da un paso al costado y deja en manos de Murillo el conflicto de K’ara K’ara

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló que la solución a los conflictos de K’ara K’ara, en Cochabamba, está en manos del Ministerio de Gobierno y Arturo Murillo, y apeló al diálogo con la Gobernación y la Alcaldía para encontrar una salida al problema de la basura en ese municipio.

En una rueda de prensa que se realizó la mañana de este martes en La Paz, explicó que la solución al tema con los denominados “autoconvocados” es la liberación de los tres detenidos de esa zona, algo según le informaron no sucederá.

“Es evidente que el conflicto solo puede resolver el Gobierno central a través del Ministerio de Gobierno, además del sistema de Justicia”, indicó Cruz.

Destacó que este lunes se logró instalar el diálogo entre los vecinos de K’ara K´ara y las autoridades. Durante esa reunión el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, “escuchó las demandas y lastimosamente se nos informó que el Ministerio de Gobierno no dará un mínimo paso para que la persecución sea sólo por parte del Ministerio Público y no del Ministerio de Gobierno. Este extremo lastimosamente generó el cuarto intermedio y la afectación a todo el municipio de Cochabamba porque mientras no se avance en el diálogo la basura no será recogida”.

Cruz añadió que hay una luz de esperanza que se afinca en un proyecto elaborado por las autoridades locales para resolver el problema de la basura en Cochabamba y que podría implementarse en los siguientes días.

Sobre el trabajo de la mesa de diálogo acotó que se abordaron otros temas como la diferenciación que existiría en la persecución penal del Ministerio de Gobierno en casos referidos a atentados contra la función pública y ejemplificó las acciones de la Resistencia Juvenil Cochala.

“Issa señaló que el Ministerio de Gobierno estaría como parte querellante contra este grupo porque igual atentó contra la salud pública”, señaló.

La defensora reconoció que las movilizaciones en K’ara K’ara son legítimas, pero desproporcionales porque se “afecta a la salud, pero no se puede negar que se origina en medidas de persecución que yo creo que no deberían ser tan importantes como asegurarle al municipio la limpieza”.